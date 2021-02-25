【甲一排球】蕭昌鴻無悔「瞓身」排球　堅守初心不讓疫情打倒

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-25 18:32

疫情對社會各界都帶來衝擊，體育界亦然。 捨棄安穩的懲教署工作，全身投入創立排球訓練學校的蕭昌鴻（阿蕭），在疫情下難免會回望自己的決定，他卻笑說不是因為後悔才多想，只是因為「無嘢做」。

周四（25日）阿蕭獲邀出席品牌活動，在場內示範各項運動遊戲的玩法。因疫情關係，不管是香港隊還是甲一龍隊的訓練的都停滯多時，來到今個星期終於回復「正常」。

「疫情影響得最多一定是心情」，阿蕭笑言自己現在看起來很開心，但只是很長時間的調整，「疫情前每星期都練4、5天球，突然間全都沒了，生活空白一片。」除了球員生活不再，作為排球學校的創辦人兼教練，自己的生計都受影響。

蕭昌鴻坦言比起其他人自己已經很幸運。（張倩儀攝）

現在生活終於重新出現排球。（張倩儀攝）

限聚令、球場封閉、體育館關閉，無不影響排球學校的運作，「排球學校是很主要的收入來源，但比起其他人，我已經算很好，至少在在戶外場地，小組方式在限聚下仍可以進行訓練，知足。」阿蕭直言自己要做的事就是堅持初心，試着不讓疫情打倒。

「決定了就不要望返轉頭」，阿蕭提醒自己要堅持初心。（資料圖片）

2019年剛放棄懲教主任一職，捨穩定收入「瞓身」建立排球事業，就迎來新冠肺炎的打擊，有時候還是會回想當初。「有時自己想，又會和舊同事聊天，如果當初沒有做這個選擇，現在又會是怎樣呢⋯⋯」阿蕭笑說：「沒有事做就會多想，不過沒有後悔，因為當時跟自己說：決定了就不要望返轉頭。」

現時第四波疫情緩和，球場終於重開，排球學校也重回正軌：「現在逐步重開訓練班，順暢後希望可以做到更多不同的人可以接觸排球，疫情後就想到外地交流。」

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