【甲一排球】余映姿疫情下妙計保隊形　新球季新賽制的興奮與期待

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-25 20:00

Zoom練習成為了疫情下的新常態，只是沒有辦法下的辦法，但成效必然不及現身球場。 「對我們來說，主要不是為了進步，而是可以見見隊友聊聊天。」甲一女排葵青隊長余映姿（阿姿）笑言，Zoom更好是可以在疫情下維繫隊友的感情。

周四（25日）阿姿夥隊友李沛錡（阿沛）和甲一Victory球員麥趣婷（阿婷）出席品牌活動。提到新季和練球，阿沛和阿婷都不斷說最近的狀態，「不要要求那麼高」、「球都飛走曬」、「絕對缺氧」、「走到場邊不要是喝水而是要呼吸」，形容生動得引人發笑。

因疫情暫停訓練和比賽，狀態一去不返，終於在開場的第一個星期復操，情況像是她們說的「沒有狀態」——「重新練球感，會多約一天體能和練球。原本計劃3月頭的訓練營是想在聯賽前『谷一谷』，現在可以是pick up的機會。」阿姿說接下來的安排，就是為了讓隊友盡快重拾狀態。

葵青隊長余映姿（左）直言，隊友感情是球隊成功的重要因素。（張倩儀攝）

Zoom練習除了是維持體能，更重要的時有機會讓隊友們一聚。（張倩儀攝）

雖然過去一年持續在Zoom一起練體能，但效果不大，卻成為隊友間分享日常的時間，「充其量做做運動，維持球隊的歸屬感和團結才是我最想做到的。」阿姿接着說：「要球隊有成績，跟球員私下的關係一定要好」，作為隊長也好，教練也罷，阿姿執教浸大的時候也抱持一樣的想法：「好像BU我會約行山，一起做運動，然後一齊煮飯，因為關係好，球場上都會做得好，特別是技術未回到以前的水平，隊友和隊友之間才會有包容性。」

排球總會宣布，在政府公布室內體育館不用戴口罩後的兩星期將會開啟新賽季，這給球員相當大動力，積極重拾狀態的同時，也為來季的新賽制感到興奮。甲一聯賽將分為常規賽及總决賽舉行，常規賽單循環進行，前4名隊伍將獲總決賽資格，單循環比賽分勝負，也就是比起以往，球員們又多了比賽機會。

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三個女生一個墟，一隊就可以玩成一團。（張倩儀攝）

「以前就是8隊甲一對賽一次就完了，頭四才能打會長盃。現在更刺激，可以有多一個機會對壘」，阿姿坦言這是一件好事。對於在職球員比學生球員多的排球生態來說，是多給在職的她們一個機會：「很多時大家因為工作缺賽，但這就是一個機會。」

然而作為學生球員的她們，也認同這是好改變，阿沛笑說，「可以打多一點的場數，好玩一點。」阿婷卻想也不想的說：「會累！因為一看到賽制就覺得好像全年都在打球，不過是開心的。」

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一見面就可以笑聲不斷。（張倩儀攝）

回到練球的節奏，李沛錡和麥趣婷都坦言未適應。（張倩儀攝）

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