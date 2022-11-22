世界盃2022｜沙特阿拉伯驚天反勝阿根廷　美斯先入波卻要失望離場

美斯最後一次出戰世界盃，首戰即遇重大打擊！

阿根廷在香港時間今晚6時登場，在世界盃C組首場分組賽面對沙特阿拉伯。上半場形勢大好，10分鐘就由美斯射入12碼開紀錄，美斯及拿達路馬天尼斯更合共食了3次「詐糊」，半場領先1：0。然而，下半場風起雲湧，形勢逆轉，沙特連入兩球，以2：1反勝阿根廷，爆出驚天冷門！



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美斯雖然有入波，但阿根廷輸波。（Getty Images）

世界排名第3的阿根廷賽前累積36場國際賽不敗，也是應屆美洲盃冠軍，氣勢如虹。至於沙特阿拉伯只是世界排名51位。在今屆之前，沙特在世界盃史上只贏過3場比賽。看牌面，這是一場強弱懸殊的對決。

上半場的戰情亦充分反映實力上的差距，阿根廷一開波就搶攻。兩分鐘，禁區混戰，美斯在禁區邊起左腳射地波，被沙特門將艾奧維斯落地撲出。

阿根廷攻勢浪接浪，博到罰球及角球。有次阿根廷在前場偏右得罰球，球證突然跑到場邊看VAR，兩隊球員都不知情況，阿根廷如常開出罰球，但當然不算。

里安度柏利迪斯為阿根廷博到12碼。（Twitter）

球證翻看之前阿根廷角球進攻，見到有沙特球員在禁區內犯規，攬跌阿根廷中場里安度柏利迪斯。球證判阿根廷獲得12碼，美斯操刀。他冷靜地見到門將落地的方向後，再輕鬆射入，阿根廷在10分鐘領先1：0。美斯是第一位在四屆世界盃取得入球的阿根廷球員。

美斯在10分鐘為阿根廷開紀錄。（Getty Images）

+ 4

美斯是史上第5位可以在4屆世界盃（2006、2014、2018、2022）入波的球員，之前4位分別是巴西球王比利、西德傳奇施拉（Uwe Seeler）、德國前鋒高路斯及葡萄牙射手C朗拿度。此外，阿根廷過去20個入球中，有14球是來自美斯的入球或助攻。美斯亦追平C朗在世界盃的入球數，兩人同樣入了7球。

美斯單刀射入，但越位在先。（Getty Images）

沙特在上半場堅持壓前防守，令後場有大量空間。阿根廷頻頻以長傳繞過沙特的高位防守，嘗試打沙特防線身後。22分鐘，先有美斯接應長傳，單刀射入，但被指越位在先，入球無效。

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美斯望往舉旗示意越位的旁證。（Getty Images）

27分鐘，阿根廷的直線再撕破沙特防線，拿達路馬天尼斯單刀射入，但經國際足協的半自動越位技術（Semi-automated offside technology）檢查後，認為馬天尼斯的肩膊越位，入球無效。這是阿根廷今場第二球「詐糊」。

拿達路馬天尼斯入球無效。（Getty Images）

「半自動越位技術」判定拿達路馬天尼斯膊頭越位。（Twitter）

拿達路馬天尼斯之後再有機會，又再單刀射入，同樣越位在先，這球越位得較明顯，不用電子系統都看得出。阿根廷在上半場7次中越位陷阱，3次入球被吹越位在先，靠美斯的12碼領先1：0。

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拿達路馬天尼斯上半場兩次食「詐糊」。（Getty Images）

換邊後，風雲變色，沙特踢得很有侵略性，要趁下半場初段打阿根廷一個措手不及。沙特反擊，艾舒歷在基斯甸羅美路看管下射入，追成1：1。這是沙特今場第一次中目標的埋門。

艾舒歷在基斯甸羅美路看管下射入，為沙特追平。（Getty Images）

被沙特追平後，阿根廷踢得有點亂。53分鐘，阿根廷在禁區內無法解圍，沙特的艾達沙尼在偏左位置控球，在多名阿根廷球員之中，他扣過了迪保羅，再在里安度柏利迪斯鏟到前，推大位起右腳射入靚波，沙特領先阿根廷2：1。

艾達沙尼射入靚波，為沙特領先2：1。（Getty Images）

阿根廷在59分鐘作出多個換人，換走基斯甸羅美路、里安度柏利迪斯及艾真度高美斯，調入祖利安艾華利斯、安素費南迪斯及利辛度馬天尼斯。阿根廷逐步站穩陣腳，在最後半小時反撲。

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而對眾志成城的沙特，阿根廷沒有太多辦法，到尾段只能用最簡單的傳中轟入禁區，美斯及祖利安艾華利斯都先後用過頭槌攻門，但一一都被艾奧維斯化解。最終，沙特成功保住2：1勝局，爆大冷擊敗勁旅阿根廷。

阿根廷對沙特阿拉伯的正選陣容。

**11月22日（二）晚上6時：【C組】阿根廷對沙特阿拉伯**

以下為賽前消息：

阿根廷在開賽前一小時公布正選名單，排出4-3-3陣式：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、3達利亞費高

中場：5里安度柏利迪斯、7迪保羅、17艾真度高美斯

前鋒：10美斯、22拿達路馬天尼斯、11迪馬利亞



阿根廷今場派美斯、拿達路馬天尼斯及迪馬利亞合作攻堅，里安度柏利迪斯、迪保羅及艾真度高美斯踢中場，四人後防是拿侯爾盧斯路、達利亞費高、基斯甸羅美路及奧達文迪，達米安馬天尼斯則把守最後一關。

沙特亦公布了今場的正選陣容，估計以4-3-3陣式應戰：

門將：21 艾奧維斯

後衛：12 艾布度哈密特、17 譚巴基迪、5 艾布拉希、13 艾沙拉尼

中場：23 穆罕默德簡奴、8 艾馬基、7 艾法拉積

前鋒：9 艾布拉簡、11 艾舒歷、24 拿沙艾達沙尼



美斯在周一的賽前記者會上澄清，身體沒有大礙，他說：「我聽到人們說，我沒有跟大隊訓練。這是因為我撞傷了，但沒有什麼特別，只是以防萬一。」

美斯在操練中臉帶笑容。（Getty Images）

35歲的美斯表示狀態不錯，他說：「我覺得自己體能狀態好好，我認為無論是個人還是身體，這是個非常理想的時刻，我沒有任何問題。」（美斯球王之路最後拼圖 奮鬥五屆盡情享受奔向夢想）

美斯今季在巴黎聖日耳門19次上陣，取得12個入球及14次攻。在最近4場國際賽，他為阿根廷攻入10球，其中對愛沙尼亞更加上演「五喜臨門」。

阿根廷自從在2019年美洲盃不敵巴西後，已經累積36場國際賽不敗，令他們在去年贏得美洲盃冠軍，並以南美洲區外圍賽次名晉身世界盃決賽周。阿根廷今場有中場古度洛迪古斯及後衛利辛度馬天尼斯上陣成疑。

至於沙特阿拉伯世界排名51位，是今屆其中一支世界排名最低的球隊。沙特在亞洲區外圍賽12強賽，力壓日本及澳洲贏得B組首名晉級。沙特是主辦國卡塔爾之外有時間在世界盃前舉行集訓的球隊。沙特是卡塔爾的鄰國，可說有半個主場之利。

沙特阿拉伯教練蘭納是二線國家隊的名帥，之前分別帶領過贊比亞及科特迪瓦贏得非國盃冠軍，他在上屆幫助摩洛哥重返世界盃決賽周。不過，今屆世界盃亞洲球隊的表現令人失望，先有卡塔爾毫無還擊之力地負於厄瓜多爾，再有伊朗遭英格蘭大炒，沙特能否為亞洲爭口氣？

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