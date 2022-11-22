世界盃2022︱阿根廷慘食三次詐糊 成新越位偵測技術受害者
撰文：袁志浩
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2022世界盃爆出第一個冷門，阿根廷被沙特阿拉伯反勝1：2。阿根廷上半場3次即皮球放入網窩，但全部無效，成為今屆引入新越位偵測技術下的「受害者」。
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阿根廷對沙特阿拉伯全場次10越位，上半場佔了7次，包括三度「食詐糊」，間接令他們拉不開差距，埋下被反勝的伏線。
其中一次拿達路馬天尼斯單刀射入，卻被判越位，從電視直播交代的畫面可見，其肩膊僅僅突出了些許，卻因屬於可觸球的身體部位而被吹罰。
值得一提的是，為減少有關越位爭議，國際足協在今屆世界盃引入了全新的今屆半自動越位科技（semi-automated offside technology），協助視像助理裁判（VAR）執法。
這項新技術透過12部高位攝影機去追踪皮球及每個球員身上的29個肢體偵測點，攝影機每秒會收集50次數據，加上皮球內的感應器，精準計算出各自所在位置，以及傳球的一刻。
系統會自動揀出傳球一刻、及劃出越位線，若系統認為是越位，將知會VAR並作人手檢查，最終通知主裁判。
電腦技術會先在畫面上以一道半透明的白幕「劃線」，向觀眾明顯交代球員「突出」的身體部份，然後再展示越位的「橫切面」。據指全程只花約25秒，判決更快之餘，也同時改善現場及電視觀眾對判決的理解。
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今屆世界盃引入的新越位科技叫什麼名字？
半自動越位科技（semi-automated offside technology）
半自動越位科技的原理是什麼？
透過12部高位攝影機去追踪皮球及每個球員身上的29個肢體偵測點，攝影機每秒會收集50次數據，加上皮球內的感應器，精準計算出各自所在位置，以及傳球的一刻。