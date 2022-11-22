世界盃2022｜沙特阿拉伯大膽戰術鬥阿根廷　亞洲球隊吐氣揚眉

沙特阿拉伯的大膽戰術部署為亞洲球隊爭口氣！世界盃C組首場分組賽，沙特面對擁有美斯的阿根廷，竟然擺出高位防守，以越位陷阱應對阿根廷一而再的致命直線，守住半場僅負0：1。

換邊後，沙特一輪快攻，更打得阿根廷陣腳大亂，超速反超前2：1，並以血肉長牆守住勝局完場。



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今屆世界盃第二次在亞洲舉辦，但在頭兩日的比賽，亞洲球隊都令人失望，主辦國卡塔爾完全「唔夠班」，以0：2敗於厄瓜多爾腳下。之後一日，B組的「亞洲一哥」防守崩潰，被英格蘭大炒6：2。

想不到，來到第三個比賽日，沙特阿拉伯為亞洲球隊吐氣揚眉！他們面對C組最強的對手阿根廷，竟然沒有縮後死守，大膽地擺出高位防線。

這是個高風險的部署，因為高位防線意味住防線身後空間多，很容易被阿根廷的前鋒利用。確實，上半場阿根廷不斷利用這一點，多次用致命直線刺穿沙特的後防。美斯有次單刀射入，但越位在先。

拿達路馬天尼斯入球無效。（Getty Images）

接着，阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯連續兩次接應直線，單刀埋門，但兩次都被判越位。在沙特阿拉伯的精準越位陷阱之下，阿根廷上半場多達7次越位，食了3次「詐糊」。沙特只是被美斯射入一球12碼，半場僅落後0：1。

沙特在上半場的平均站位很前，似乎有意踢高位防守。（Twitter）

換邊後，可能乘阿根廷一時鬆懈，沙特打了一段快攻，艾舒歷在基斯甸羅美路看管下射入，48分鐘追成1：1。這是沙特今場第一次中目標的埋門。

阿根廷上半場完全佔優，完全想像不到會被沙特追平，登時陣腳大亂，進攻沒有組織，防守亦失了方寸。把握這段阿根廷的混亂，在53分鐘，沙特的艾達沙尼在偏左位置控球，在多名阿根廷球員之中，他扣過了迪保羅，再在里安度柏利迪斯鏟到前，推大位起右腳射入，領先阿根廷2：1。

艾達沙尼射入靚波，為沙特領先2：1。（Getty Images）

氣勢此消彼長，沙特愈踢愈有信心，至於阿根廷都花了一段時間才站穩陣腳，嘗試組織攻勢。阿根廷愈踢愈急，後來只用「燒味」戰術，不停斬入禁區，但未能攻陷沙特的血肉長牆。最終，沙特保住2：1的勝仗，為亞洲球隊出口氣。

沙特的幾招大膽戰術，包括高位防守、越位陷阱、搶下半場開局，加上最後非常專注集中的血肉長牆，爆大冷擊敗阿根廷。