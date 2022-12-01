共享徑｜中環至灣仔長約1公里　望住維港踩單車｜附免費租車方法

中環至灣仔的海濱長廊一直是市民散步、觀景的消閒好去處。除了周末環繞中環摩天輪的一連串活動外，近月中環至灣仔一段海濱長廊變身「共享徑」（單車共融通道試驗計劃），容許行人及單車共用通道，單車新手甚至一家大細都可一嘗沿維港踩單車的樂趣。



「共享徑」連接中環9號碼頭至香港會議展覽中心以西的海濱長廊，全長約1公里。（葉詩敏攝）

全長一公里輕鬆享樂

「共享徑」連接中環9號碼頭至香港會議展覽中心以西的海濱長廊，全長約1公里，闊約6米，以記者實地觀察，周日的共享徑人車通行也不擠擁。該共享徑在8月底已開始推行試驗計劃，為期一年，以讓政府了解引入單車活動對現有海濱空間的影響。

中環至灣仔共享單車

開放日期：2022年8月29日至2023年8月（暫定一年）

開放時間：09:00至21:00

最後出發時間：20:00

查詢電話：5801 1256



退役單車港將黃金寶（左二）和仇多明（右一），日前到中環海濱體驗「共享徑」。（葉詩敏攝）

免費借單車服務

有別於傳統與行人路分隔的單車徑，行人及踩單車人士可共用「共享徑」，單車在綠色告示線範圍內行走，現場亦設告示提醒市民注意安全，盼可有效善用海濱用地。

假如是「單車友」的話，自攜私家單車去中環海濱，可由港鐵香港站B出口，在中環郵政總局後的升降機上行人天橋，沿天橋推車行10分鐘，便可到達中環灣仔海濱長廊起點。

若求方便，在中環海濱長廊起點的單車站，亦有免費借單車服務。

在中環10號碼頭附近和灣仔博覽道海濱長廊的單車站可免費借單車。（葉詩敏攝）

兩個單車站分別設於中環10號碼頭附近，以及灣子仔博覽道海濱長廊，市民可於單車徑起終點隨時借還。除現場即時借用單車外，市民也可透過「香港共享徑」流動應用程式內的預約服務租用單車，每個帳戶每日可最多預約一架成人和一架兒童單車，每次借用時間為一小時。

市民可下載「香港共享徑」流動應用程式，預約單車。（由公關提供）

單車站開放時間為上午9時至晚上9時，費用全免，借用時須繳付100元按金，按金於還車時退回。現階段單車站有30輛單車供免費借用，可供借用車型包括成人單車、兒童單車、兒童三輪車、兒童平衡車和兒童輔助轆車共5款。（預約單車）

單車費用：費用全免（每一輛單車需繳交HK$100 按金，按金於還車時退回）

單車款式：成人單車、兒童單車、兒童輔助轆單車、兒童平衡車、兒童三輪車



單車新手甚至一家大細都可一嘗沿維港踩單車的樂趣。（網上圖片）

留意共享徑安全提示【按圖放大】：

退役單車港將黃金寶和仇多明，日前到中環海濱體驗「共享徑」。黃金寶表示希望將來車友有愈來愈多空間踩單車，周圍欣賞香港美景，並喜見香港積極推動單車運動。現任單車教練的仇多明，亦提醒市民踩單車時須多注意路上行人，切記相遇時減慢車速，互諒互讓，以達人車和諧共享路徑。

共享徑途經添馬公園，除維港景色外也可觀賞藝術裝置。（葉詩敏攝）

由中環9號碼頭至香港會議展覽中心以西的海濱長廊，全長約1公里。（葉詩敏攝）