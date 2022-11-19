香港單車節｜仇多明喜見報名反應熱烈　闊別4年宜熟讀比賽貼士

新鴻基地產香港單車節將在12月18日舉行，前單車隊港將仇多明分享貼士，讓參加50公里及30公里兩個非競賽項目的車手做足準備，享受賽事。



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今屆香港單車節以尖沙咀為起點及終點，途經「三隧三橋」，包括青馬大橋、昂船洲大橋及汀九橋。

香港單車節途經「三隧三橋」，景色優美。（資料圖片／歐嘉樂攝）

30公里：尖沙咀>長青隧道>南灣隧道>昂船洲大橋>尖沙咀

50公里：尖沙咀>長青隧道>青馬大橋>汀九橋>南灣隧道>昂船洲大橋>尖山隧道>尖沙咀



30公里路線圖。（官網圖片）

50公里路線圖。（官網圖片）

今年香港單車節設有6項結合休閒活動及專業車手競速的組別，當中包括50公里及30公里的兩個非競賽項目，仇多明指以往較多狀況在起步時發生，參加者起步時不要太快，依順序入彎，並跟隨大會沿途指示牌。

出發時車手雖然在梳士巴利道「轉右」到1881和九龍公園，他提醒車手回程時緊記不要因而「轉左」，留意大會指示轉右到碼頭。

前單車隊港將仇多明提醒參加者起步時不要太快，依順序入彎。（資料圖片／歐嘉樂攝）

留力上尖山隧道

仇多明分享「貼士」，稱昂船洲大橋是上斜及逆風，提醒參加者留力再上尖山隧道，他笑指昂船洲大橋景色「靚到爆炸」，「唔好掛住快，要享受景色」。他亦提醒50公里參加者，在尖山調頭後會途經大斜路，在彎位前宜減慢速度，「大會將安排工作人員吹哨子提醒收慢，沿途亦會有充足指示」。

仇多明提醒參加者時速亦應保持在35至40公里，落斜應減速。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「記得左上右落，而且在右邊爬頭，危引起混亂和生意外。」他指參加者時速亦應保持在35至40公里，落斜應減速，調頭時留意路上沙石，亦應自律不要中途影相或停留，「打卡」影相位可在終點前的1881位置才稍為減速，讓打氣的親朋好友可以替大家留倩影。

仇多明亦提到在汀九、青馬大橋路段，踩在車路中間位置較安全。（資料圖片／歐嘉樂攝）

50公里參加者勿戴茶色太陽眼鏡

此外，仇多明亦提到在汀九、青馬大橋路段，踩在車路中間位置較安全，避免在兩側被陣風影響。

他提醒參加者毋須拼命爭勝，笑稱記得要享受和欣賞三橋三隧景色，但更重要是50公里參加者在清晨出發，將經歷天色變化，他提醒車手不要戴茶色太陽眼鏡，可考慮透明或橙色等增光類運動眼鏡，因為鏡片在低光的路面環境下，較能強化景物的對比度。

車手可留意工作人員指示，避免意外發生。（資料圖片／歐嘉樂攝）

出發前注意事項：

1. 習慣早起

2. 檢查單車電子轉坡裝置是否充夠電量

3. 單車輪胎是否有磨損或被尖物刺破內、外胎檢查剎車掣

4. 檢查車鏈的鬆緊

5. 是否帶夠充足補給，並留意糖份補充

6. 可自備口罩套，在出發前和衝線後戴回口罩（僅踩單車期間可脫下口罩）



單車手勢：

停車：盡可能伸高、伸長左手或右手，增加後方車手的辨識度，掌心自然朝前即可。要注意的是，如果不得已要緊急煞車，手勢已經來不及示意，可大聲喊出停車避免意外發生。

注意路面：當在路上看到坑洞或障礙物，可直接用手指向障礙本身，提醒後方車手。示意可爬頭：搖動雙手手肘，向外內反覆擺動，示意將會減速或換位退下。



前單車隊港將仇多明喜見市民對香港單車節反應熱烈。（資料圖片／葉詩敏攝）

今屆單車節闊別4年強勢回歸，兩個非競賽項目，即30公里及50公里組別的報名反應熱烈，單車節總報名人數約5000人。仇多明坦言驚喜：「我自己都搶閘報名，那麼多人踩單車，又有機會在路段上欣賞到漂亮景色，希望單車運動能持續發展下去。」