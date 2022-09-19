新界單車徑網絡｜踩單車打卡換限量模型　政府九大吉祥物陪你合照

今個秋冬季踩單車，要留意最新打卡位，儲夠打卡位可以換限量模型單車！

土木工程拓展署由9月17日至12月17日舉辦新界單車徑網絡「CT60+ 里賞遊」活動，單車友可以在荃灣海濱段及屯門至馬鞍山單車徑的15個打卡位上打卡，儲夠6個位可換單車模型，如果齊集15個更可換取新界單車徑網絡的場景模型，先到先得，換完即止。



在單車徑的打卡位上，市民可以利用AR濾鏡與吉祥物一起拍照。（土木工程拓展署網上圖片）

在「超級單車徑」新界單車徑網絡已開放的路段上，將分兩個階段設置共15個打卡點。這些打卡點位於單車徑沿途景點附近，並以政府部門及諮詢組織吉祥物和相關景點為主題。參加者透過手機掃描打卡點上的二維碼，便可登入活動網站並以手提電話號碼註冊遊戲帳戶。在活動期間，集齊指定數量的打卡紀錄並於帳戶內完成換領程序，便可獲得精美禮品。

由即日至10月31日起，先開放上水至馬鞍山段及荃灣海濱段單車徑的10個打卡位，接着由11月1日起至12月17日，屯門至馬鞍山全段及荃灣海濱段單車徑共15個打卡位都會全部開放。

荃灣海濱的單車徑路程短，但已經有3個打卡位。（資料圖片/高詩琦攝）

集齊任何6個打卡紀錄，可換取新界單車徑網絡單車模型；集齊全部15個打卡紀錄，則可換取新界單車徑網絡場景模型；集齊9個不同吉祥物所在的打卡紀錄，就可換取CT60+ 吉祥物冰感毛巾。所有禮品數量有限，先到先得，換完即止。

土木工程拓展署在9月17日舉辦新界單車徑網絡「CT60+ 里賞遊」起動禮。發展局局長甯漢豪（中）、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑（左一）、土拓署署長方學誠（右一）及單車運動員黃金寶（左二）和馬詠茹（右二）主持起動禮。（政府新聞處）

此外，土木工程拓展署以一眾政府部門及諮詢組織的吉祥物特製AR濾鏡，市民透過手機掃描打卡點上的二維碼，便可用AR濾鏡與吉祥物一起拍照。B仔、下水水、大嘥鬼、任何仁、清潔龍阿德、匿獅Lion、度天隊長、滴惜仔及留心蛋已在單車徑上的各打卡點準備好。

市民可以透過AR濾鏡與不同政府吉祥物一起拍照。（發展局Facebook）