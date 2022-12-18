閃避球｜港隊U21男子隊奪世界盃亞軍　1冠1亞2季大豐收

香港閃避球隊周六（17日）續戰埃及複球式閃避球世界盃，繼日前在U21女子組奪冠後，U21男子隊於煞科日再奪得亞軍，成績驕人。



港隊今屆派出強大陣容參戰6個組別比賽，分別是男女混合組、男子組、女子組、男子U21組、女子U21組和U15組。港隊女子U21在周五（16日）勇挫埃及封后，為港隊打響頭炮。

周六煞科日，男子U21勇闖四強戰，以16：8擊敗馬來西亞殺入決賽，與東道主埃及爭冠。惟未能如女子U21般寫下完美結局，男子U21力戰下以12：16惜負，屈居亞軍。

香港閃避球隊在埃及世界盃取得佳績。（總會提供）

男子U21奪得世界盃亞軍。（香港閃避球總會IG）

此外，女子隊在公開組躋身4強，於季軍戰擊敗強敵馬來西亞，奪得季軍而回。男子隊則以27：7大勝沙地阿拉伯及以24：4輕取美國，兩戰全勝與埃及並列榜首，最終8強止步。

男女混合隊方面，港隊先以24：8輕取美國，其後以9：15和6：24敗予馬來西亞與勁旅埃及。港隊順利晉身淘汰賽後，在第一場以18：12擊敗南非，惟在四強再遇東道主埃及，並以2：30吞敗，轉戰季軍戰。最終港隊敗予日本，以第4名完成今站世界盃。

港隊少年組亦有驚喜表現，U15男子隊勇奪世界盃季軍；港隊在埃及合共獲得1冠1亞2季。

港隊日前擊敗東道主埃及，勇奪U21女子組世界冠軍。（由總會提供）