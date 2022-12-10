滑浪風帆｜鄭清然馬君正榮膺亞洲冠軍　香港隊贏盡亞錦賽所有組別

海通國際iQFOiL滑浪風帆亞錦賽暨香港公開錦標賽，原定今天（10日）舉行獎牌賽，惟因風勢未達最低風速要求，賽事未能上演，最終港將鄭清然及馬君正憑3日初賽成績，以總排名第一分別奪得今屆男女子組冠軍。



杭州亞運延期至明年9月，今屆亞錦賽成績將用作港隊內部甄選評核，港隊代表在主場精銳盡出，包括東京奧運代表鄭俊樑及產後復出的陳晞文，以及鄭清然、何允輝、歐令揚、馬君正和魏瑋恩，均出戰男、女子公開組別。

風勢不足，青年組選手出海後，亦未能如時作賽。（盧翊銘攝）

今屆亞錦賽於周二（6日）展開一連4日初賽，繼周五因風勢不足未能上演賽事，今日的獎牌戰亦因風勢無法舉行，3月於阿布扎比亞洲帆船錦標賽奪得iQFOiL亞洲金牌的鄭清然，在三日賽事共13場比賽保持穩定發揮，其中8場奪得第一名，榮膺亞洲冠軍。

歐令揚後來居上，力壓雅加達亞運銅牌、韓國名將李泰勳升上次席，與鄭清然為香港包辦男子子冠、亞軍。歐令揚因是21歲或以下運動員，他憑相同成績攻下U21組別第一名，成為U21亞洲冠軍。

鄭清然憑三日初賽佳績奪得冠軍。（盧翊銘攝）

23歲的鄭清然在10月的世界賽位列亞洲區男子組首位，今次首膺亞錦賽冠軍，他自言仍需努力：「今年自己整體表現不算太穩定，這次賽事相對之下較少犯錯。未來除要加強體能，拉近與國際頂尖選手的距離，也要進一步加深對器材應用的熟練感覺。」

年僅20歲的歐令揚，奪得亞錦賽成年組亞軍及U21冠軍。（盧翊銘攝）

除了由頭帶到尾的鄭清然，另一焦點落在年僅20歲的歐令揚身上，他這次挑戰亞錦賽公開組別，其實早在今年3月，他已在西班牙iQFOiL國際賽安達盧西亞站，以19歲之齡摘下成人組銅牌，同時以相同成績奪得U21組別冠軍。他在兩年前考畢DSE後轉做全職選手，力爭亞運資格，「希望轉全職加速適應新器材，增加訓練時間去進步」。

歐令揚在去年末的第一場亞運隊內選拔賽取得第四，雖然因風勢不足未能在原定今日進行的獎牌賽力爭第一名，他坦言在今次第二場隊內選拔取得第二名感高興：「沒辦法，但都開心進步了兩名。每一次都是累積經驗，與對手比賽次數愈來愈多，也愈了解他們的習性，比較得心應手，下年較易應付成年組比賽。」

歐令揚將在下月隨隊征戰西班牙國際賽，該賽是港隊最後一個隊內遴選，他冀爭取佳績取得杭州亞運iQFoiL代表資格。

東京奧運代表鄭俊樑以第8名完成。（盧翊銘攝）

港隊女將包辦三甲

女子組方面，港將馬君正在僅失一場下，以12場首名衝線大熱封后，榮膺亞洲冠軍；魏瑋恩與麥卓穎則分奪亞軍和季軍。香港首名出戰職業賽的滑浪風帆女將馬君正坦言未感滿足：「這幾天都算平穩發揮，13場贏12場都算滿意，但最強的中國隊始終沒有參加，知道自己與世界水平仍有距離，取得亞洲第一仍需繼續改進。」

鄭清然（左）和馬君正（右）於主場稱王封后。（盧翊銘攝）

香港隊在今站賽事成績理想，總教練陳敬然指這是亞運前最後一個亞洲區比賽，對港隊了解亞洲對手實力是非常重要的比賽。他對鄭清然和歐令揚表現感滿意，「兩個都是非常年輕的選手，短短兩年適應iQFoiL表現得相當理想，以亞錦賽作為選拔，除了成績，也想看到港將在面對大壓力時的表現，他們亦表現理想。」

但陳敬然亦指，2023年1月的西班牙國際賽才見真章：「在亞洲區我們算早起步，所以在我們在亞洲賽成績不俗，但西班牙國際賽上，全世界選手都會參與，才真正考驗到香港選手的實力和世界分野。」西班牙國際賽將是港隊最後一場亞運資格隊內遴選賽。

此外，香港滑浪風帆隊一眾梯隊成員亦於青少年及少年組別取得佳績，整個賽事共4組項目（成年、U21、青年及少年組）均由香港代表稱王封后。青年組男、女子組別分別由何銘諺、蔡穎桐一領到底；少年組男、女子組則由鄭揚、袁靜雪雙雙奪冠。

香港隊在亞洲滑浪風帆錦標賽2022成績如何？ 亞洲滑浪風帆錦標賽2022，港隊有鄭清然及歐令揚奪得男子公開組冠、亞軍；女子組更包辦三甲，冠亞季軍分別是馬君正、魏瑋恩及麥卓穎。 香港滑浪風帆隊何時決定刺州亞運參賽名單？ 2023年1月的西班牙國際賽是內部遴選賽最後一站，之後將定出參賽名單。