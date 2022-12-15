保齡球︱港隊明年1月主場戰亞錦賽　胡兆康「空窗」3年後再爭金

繼2016年後，香港明年1月將會第6次主辦亞洲保齡球錦標賽，現有19個國家和地區、共250名運動員確認來港作賽。

本港保齡球手胡兆康（康仔）自2019年以來一直未參與比賽，亞錦賽將會是其重拾比賽節奏的「首站」：「感覺好新鮮，好似剛出道一樣。」



香港保齡球總會周四（15日）假銅鑼灣舉行記者招待會，公布亞洲保齡球錦標賽詳情。賽事將於2023年1月8至18日假南華會舉行，有中國、新加坡、韓國、泰國等19個國家及地區參賽，250名運動員會競逐男女子各組的單人賽、雙人賽、三人賽、五人賽、個人全能賽及優秀賽的6面獎牌。

其中香港派出6男1女主場出戰，包括女將陳淑嫻、男將胡兆康、麥卓賢、曾德軒；其餘3個男將名額，將於今星期選拔賽後確定。

港隊將派出6男1女參與明年主場舉行的亞錦賽。（張倩儀攝）

有「保齡神童」之稱的胡兆康笑言，這是自己3年以來第一個賽事，「之前11月本來去了澳洲昆士蘭準備打世界盃，但因為染疫而不能打。」

上一次賽事經已是2019年的韓國亞洲職業賽，3年來康仔只能靠練習保持狀態：「感覺很空白，以為好快有得比賽，誰不知一等就是3年，很久沒有打比賽，感覺生疏，希望盡快投入狀態。」

胡兆康已有近3年沒有參與正式比賽。（張倩儀攝）

3年來首個比賽就在主場舉行，康仔坦言絕對是好事，至少不用適應場地：「平時練波都是輕鬆打，都想知自己壓力下打波會發揮得怎樣。感覺好新鮮，好似剛出道。」

康仔自言今次亞錦賽既期待又緊張，但做運動員始終喜歡比賽多於練習：「好想知道比賽間會有什麼情況出現，不過當然希望可以順利奪金。」

香港保齡球總會主席劉掌珠（右二）希望港隊有好成績。（張倩儀攝）

近日香港政府放寬防疫措施，特別是入境檢疫取消「黃碼」限制，被指形同實行「0+0」，亞錦賽亦因此得以減少防疫壓力。

可是，香港保齡球總會主席劉掌珠表示，外地防疫措施寬鬆，外國選手來港仍需要遵守指引，例如戴口罩、做快速抗原測試等。「只要有選手染疫，我們將會上報到衛生防疫中心。該選手不能留在酒店，需要轉移到醫院或竹篙灣隔離。」

港將胡兆康、麥卓賢及曾德軒，2017年曾於世界保齡球錦標賽三人賽奪金，創下歷史，劉掌珠期望港隊可以在主場再創佳績：「我希望他們攞牌，畢竟在世界賽時都曾做到。」