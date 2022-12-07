滑浪風帆｜港隊新星鄭清然亞錦賽領放　盼主場再奪亞洲冠軍

海通國際iQFOiL滑浪風帆亞錦賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽次日賽事，港隊繼續傲視群雄，鄭清然及馬君正完成6場比賽後，分別於男、女子組總成績續排第一。



次日賽事周三（7日）續在赤柱正灘上演，有別於昨日在微風下僅舉行3場賽事，今日男、女子及青少年組各6場比賽均順利完成。

iQFoiL亞錦賽在赤柱正灘舉行，同時是港隊亞運選拔賽之一。（梁鵬威攝）

是次比賽為港隊杭州亞運選拔賽的其中一場考核，男子隊競爭激烈，除了兩屆奧運代表鄭俊樑外，3月分別勇奪iQFOiL亞洲冠軍和季軍的鄭清然和歐令揚，亦來勢洶洶。

23歲的鄭清然在首日3場全勝，總成績暫列第一。他今日保持勇態，賽事中雖屢次與雅加達亞運銅牌、韓國好手李泰勳爭佔位置，仍看準時機超過對手。鄭清然在6場比賽中4場以首名衝線，總成績力壓李泰勳續列第一。

19歲的歐令揚兩日總成績名列第3，鄭俊樑則暫列第8名。

鄭清然（右）3月奪得iQFoiL亞洲冠軍，他指轉換板種後更有利自己發揮。（梁鵬威攝）

鄭清然暫列第一。（梁鵬威攝）

鄭清然去年已勝出隊內亞運遴選，惟原定今年9月舉行的亞運因疫情延遲一年，港隊需再選拔。鄭清然指，明白港隊盼選出最強選手代表香港出賽，也對贏出選拔有信心。今季狀態大勇的他坦言：「今次比賽沒之前緊張，因為去年已體會過選拔的緊張感同氣氛，今次好好調整心態，發揮出水準。」

鄭清然8歲開始學習滑浪風帆，15歲正式入選港隊，2017年考畢DSE後便展開全職生涯。他坦言享受風帆的自由及速度，除了因為熱愛這項運動，轉全職是「渴望代表香港為港爭牌」。

鄭清然（右）力壓韓國好手李泰勳，次日續排榜首。（梁鵬威攝）

他近年在國際賽屢奪佳績，包括3月於阿布扎比亞洲帆船錦標賽奪得iQFoiL亞洲金牌。他盼望今次能在主場再成為亞洲冠軍，「個人覺得換了器材表現反而比以前好，新器材講求速度感，對比以前體能、搖帆需求較小，我在大風、控制帆技術方面較好」。

「大師兄」鄭俊樑在東京奧運完成最後一屆以RS:X帆板作賽的賽事後，重新投入新板種iQFoiL訓練。他坦言轉板種後男隊競爭更激烈：「大家同一時間起步（適應），對手差距縮窄了，加上比賽模式改變，稍微犯錯足以導致大落後。實力上大家都接近，比賽未到最後一日都未知誰勝誰負，這就是滑浪風帆，尤其轉器材後，戰況更為緊湊激烈。」

港隊女將馬君正（左）與魏瑋恩（4號）暫列總成績第一、二名。（梁鵬威攝）

馬君正連勝9場暫列第一

女子組方面，香港首個出戰職業賽的滑浪風帆女將馬君正勢不可擋，繼首日3場全勝後，今日6場賽事均第一名衝線，一場不失續排成績榜首名。港將魏瑋恩和新加坡選手Marsha Shahrin分列第2和第3名。

馬君正表示因赤柱特性是風勢較混亂，希望能平穩地發揮出平日訓練水準，加上今次比賽有獎牌輪的比賽（medal race），最終名次取決於最後一天比賽，要好好調整心態。至於產子復出即挑戰亞錦賽的陳晞文，再展現出韌力，6場賽事均躋身前5，9名選手中暫列第5名。

港將明日將繼續第三日賽事，直到周六（10日）的決賽日。

產子後不足兩個月的陳晞文復出參加亞錦賽。（梁鵬威攝）

馬君正原在去年贏出隊內亞運遴選，今年強勢再挑戰亞運資格。（梁鵬威攝）

小知識：關於iQFOiL帆板

奧運已連續3屆以RS:X作為比賽帆板，但在東京奧運後已成為歷史，取而代之的iQFOiL，由5至35海里都可航行，速度比RS:X快1倍。其特別之處是由於底部的Foil（水翼），在航行時會令帆板「升起」，阻水力度減少，令速度加快。

在RS:X之前，奧運使用的是Mistral（米氏板）。

