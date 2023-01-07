英格蘭足總盃｜曼聯3：1愛華頓　迪基亞「發波瘟」險成罪人

英格蘭足總盃第三圈開鑼，曼聯在香港時間週六（7日）凌晨於主場迎戰愛華頓，主隊憑拉舒福特（Marcus Rashford）的1個入球及2個助攻，帶領球隊以3比1擊敗對手。不過比賽期間曼聯門將迪基亞（David De Gea）「發波瘟」送禮，另外愛華頓中場伊禾比（Alex Iwobi）勇戰受傷，需要用擔架抬離場。



曼聯近況大勇，世界盃後錄得四連勝兼保持一球不失，今場繼續排出強陣，安東尼馬迪爾（Anthony Martial）擔任箭頭，拉舒福特及巴西翼鋒分別擔任左右兩翼，後防則再次由華拉尼（Raphael Varane）夥拍勞基梳爾（Luke Shaw）鎮守中路。

至於愛華頓在對上7場都未能取得勝仗，飽受壓力的領隊林柏特（Frank Lampard）沒有如外界預期一樣以副選上陣，但他們在開波3分鐘已經失守。曼聯當時從後場策動反擊，拉舒福特左路突破推入禁區，再橫傳給門前的安東尼近距離鏟入，打開紀錄。

領先的曼聯本來可以擴大比數，惟多次攻門都未能撕破愛華頓的英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）的十指關，更於14分鐘被追平。今季表現普遍穩定的迪基亞封左邊近柱時「痌蛋」，門前的愛華頓中堅高亞迪（Conor Coady）把握機會撞入。

兩隊在完半場前持續拉鋸，不過都無法領先，最終於1比1完成上半場。

下半場開波不久，伊禾比被曼聯左後衛馬拉西亞（Tyrell Malacia）攔截時被踢傷，更需要用擔架抬離場，並由杜哥利（Abdoulaye Doucouré）入替。而戰至52分鐘，拉舒福特推入禁區大腳傳中，高亞迪解圍時不慎擺烏龍，為曼聯再度領先。

愛華頓本來有數次機會扳平，但邁高蘭高（Vitaliy Mykolenko ）的埋門被復任右閘的達洛治（Diogo Dalot）在白界前解圍；整場表現非常活躍的翼鋒（Demarai Gray）擺脫馬拉西亞，交給傷癒復出的卡法路雲卡法路雲（Dominic Calvert-Lewin）近門撞入，不過VAR指有愛華頓球員越位在先，入球無效。

2比1的比數維持至補時階段，後備入替安東尼馬迪爾的阿根廷小將加拿祖（Alejandro Garnacho）推入禁區被葛菲特（Ben Godfrey）撞跌，球證直指十二碼。拉舒福特輕鬆射入，將比數擴大至3比1完場，亦是這名英格蘭前鋒連續5場都有入球進帳。