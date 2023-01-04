01球評｜坦赫格改造曼聯一步一腳印　紅魔快車期再進化的六個原因

世界盃前，曼聯表現跌跌碰碰，時好時壞，但世界盃後，曼聯漸入佳境，連續4場贏波兼不失球。世界盃前後，曼聯有什麼變化？領隊坦赫格在世界盃期間又做了什麼？



利辛度馬天尼斯賽前戴住世界盃金牌入場，接受球迷的祝賀。（Getty Images）

主炮手改朝換代

C朗拿度本身是曼聯的主炮手，當C朗在場時，所有隊友都不停為他輸送彈藥，但C朗不復當年勇，儘管起腳多，但入球少。當C朗與曼聯解約後，拉舒福特肩負起曼聯的入球重任，而他亦不負眾望，世界盃後4場攻入4球，場場有入波。對狼隊雖然因紀律問題而失正選，但他後備上陣攻入奠勝一球。這是拉舒福特生涯首次連續4場比賽入波。戰術以外，C朗是曼聯更衣室的不穩定元素，而且有江湖地位抗衡教練，影響其他球員。C朗的離開相信有助坦赫格穩定曼聯的更衣室。

拉舒福特在世界盃後生龍活虎，入球停不了。（Getty Images）

卡斯米路融入中場

在世界盃後，曼聯中場實力更上一層樓。今季前，曼聯的中場核心是般奴費南迪斯，任何攻勢都要經般奴腳下，甚至轉守為攻都要靠般奴，般奴就等於曼聯中場。今季初，基斯甸艾歷臣成為中場核心一員，分擔般奴的工作。坦赫格對卡斯米路的使用很有耐性，讓他慢慢打上正選，到世界盃後，卡斯米路終於完全融入，由功能性的防中變成中場指揮官，曼聯中場三核正式啟動。在世界盃後，卡斯米路幾乎場場大師級表現，對森林交助攻，對般茅更取得入球。

艾歷臣及卡斯米路先後融入曼聯，成為中場核心。（Getty Images）

精研死球進攻

今場對般茅的首個入球，來自基斯甸艾歷臣罰球斬入禁區，由卡斯米路入楔射入。賽後坦赫格說：「我很滿意死球部署，我們投放了很多心血落去。」在之前對森林的比賽，拉舒福特的入球也來自別出心裁的角球組織。以前，曼聯的死球好像都是亂糟糟，一腳斬入去，沒有精密的走位部署，但在世界盃後，見到這方面明顯有改進。

卡斯米路接應罰球射入，這是曼聯近3場英超再有死球攻勢入球。（Getty Images）

救活邊緣人

在世界盃前，右閘雲比沙卡被視為冗員，離隊只是時間問題，球迷都擔心正選右閘達洛治捱不到全季，需要買多一位右閘替補。然而，坦赫格似乎「救活」了雲比沙卡。達洛治在世界盃後受傷，未能馬上復出。雲比沙卡獲委以重任，對般尼的聯賽盃交出助攻，之後在聖誕快車場場正選，表現不斷進步。今場對般茅，他獲《曼徹斯特晚報》給予7分，防守表現被讚賞。現在看來，他有力與達洛治爭正選。

中場雲迪碧克在世界盃後都有被「救活」的跡象，今場正選披甲，表現比之前有改善，可惜膝部受傷離場。坦赫格賽後表示他的傷勢不太樂觀。

雲比沙卡重生，可以跟達洛治換輪右閘。（Getty Images）

雲迪碧克有重生跡象，可惜受傷。（Getty Images）

迪基亞更穩健

迪基亞沒有入選西班牙世界盃大軍，留在曼聯操練，他在世界盃後的表現有進步。曼聯的防線在世界盃後天殘地缺，達洛治、華拉尼、哈利馬古尼、域陀連迪洛夫全都缺過陣，利辛度馬天尼斯贏完世界盃最遲歸隊，曼聯一度試過用卡斯米路、勞基梳爾客串中堅。在世界盃後，曼聯雖然未失過波，但防線並非固若金湯，例如今場對般尼茅夫，全靠門將迪基亞穩健，才保住不失。有傳過坦赫格不滿迪基亞腳下技術差，又有傳過曼聯不想跟他續約或要他減薪，難道危機感會刺激他的進步？

迪基亞今仗屢救險救，幫曼聯保住清白之身。（Getty Images）

處理查頓辛祖

坦赫格在處理查頓辛祖的問題上很有耐性，就算是聖誕快車賽期，就算右翼人手不足，他都沒有讓辛祖回來。在世界盃期間，坦赫格安排辛祖到荷蘭接受心理治療，長期在當地獨立訓練。雖然辛祖上月底已經回到英國，但坦赫格也沒有為他的復出設期限。坦赫格的耐性會不會「救活」到辛祖？此外，坦赫格對借將迪亞路查奧爾亦有耐性，雖然曼聯鋒線人手不足，但坦赫格表明對1月回收查奧爾有保留，他想繼續讓查奧爾留在新特蘭成長。