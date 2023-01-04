英超｜曼聯世界盃後再進化　聖誕快車全勝　追至落後曼城僅1分

曼聯在當地時間周二晚英超，以3：0大勝般尼茅夫，卡斯米路、勞基梳爾及拉舒福特各建一功。在世界盃後，坦赫格帶領的曼聯再進化，由聯賽盃16強到英超聖誕快車，4戰全勝並保持不失球，強勢超越熱刺拋開後者5分，站穩聯賽榜前4名，更追至與第3位的紐卡素同得35分，離第2位的曼城只差1分。

曼聯主帥坦赫格滿意今場大勝，但批評球隊踢得不太聰明，讓對方有不少機會，幸得迪基亞連番撲救，保住清白之身。坦赫格以打網球形容今仗對般茅的勝仗，提醒球員要保持控球，不能讓防線面對太大壓力。



曼聯今仗佔59%控球，射門18次其中6次中目標，而般茅亦有7次攻門，當中4次中目標，但全都過不到迪基亞的十指關。曼聯領隊坦赫格滿意今場的比數，但美中不足的是給予對方太多威脅。

坦帥賽後說：「今場不是我們最好的比賽，我們要認清現實，踢起來不夠聰明，我們製造到精彩的入球，有時都有點運氣。」

坦赫格認為球隊踢得不夠聰明，應該更多控球在腳，避免防線曝露在對方前鋒面前。（Getty Images）

「迪基亞作出一些好撲救，我覺得只要踢得聰明一點、踢得更像團隊，這些都可以避免的。最後，我們分成兩個部門，進攻還進攻，防守還防守。」

坦赫格在記者會上再講到這個問題，他說：「今場就像網球比賽。我們不想打網球，我們想踢足球。要保持控球。今仗令到防線消耗太多能量。他們面對很大風險，前場球員很難回防。」

「我們仍在進步的路上。在上半場，我們控制了比賽，但踢得不太好。在下半場，我們踢出高質素的反擊，但我們要踢得聰明。保持陣容緊湊，逼對方球員跑，你就會有機會。」

世界盃後，曼聯踢了4場比賽，全部贏波。他們先出戰聯賽盃16強贏般尼2：0晉級，之後進入英超聖誕快車，以3：0大破諾定咸森林，接着作客贏狼隊1：0，到今仗再勝般尼茅夫3：0。

受世界盃影響，曼聯防線一直陣容不整，達洛治受傷，利辛度馬天尼斯剛歸隊復出，華拉尼及哈利馬古尼先後有傷病，曼聯曾經需要勞基梳爾、卡斯米路客串中堅。不過，這條東湊湊、西湊湊的防線竟然4場都保持不失球。

在聯賽榜，世界盃前，曼聯還落後熱刺排第5位，但經過快車期的連勝後，曼聯現以17戰得35分穩居第4位，拋離30分的熱刺，而且與第3位、踢了18場的紐卡素同分，但得失球較差。曼聯離16戰36分的第2位曼城，也是僅差1分。