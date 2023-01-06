英足總盃｜大勇曼聯主場鬥愛華頓　坦赫格談爭冠：踢好每一場

卡塔爾世界盃過後，曼聯隨即入局，4連勝並零失球，狀態大勇。在主帥坦赫格治下的紅魔鬼由亂變治，至今領軍25場，已創下近代曼聯領隊的最佳戰績。今晚（6日）深夜轉戰足總盃，主場鬥愛華頓又能否再下一城？



英格蘭足總盃第三圈

曼聯對愛華頓 今晚深夜4點

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曼聯主帥坦赫格。（Getty Images）

曼聯近期愈戰愈勇，世界盃回歸後，各大賽事取得4連勝，並不失一球。不經不覺在英超聯賽榜躋身前四，與第三位的紐卡素同得35分，更少踢一場，有望再進一步。

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曼聯距離榜首的阿仙奴9分，爭冠有難度但並非沒有可能，反而在盃賽爭標似乎更對辦。紅魔鬼今晚深夜在足總盃第三圈主場鬥愛華頓，主帥坦赫格賽前亦被問及球隊的奪冠可能性，坦帥再次強調，逐場逐場踢好才是重點，「我至今沒有想過（爭冠軍），賽季是長途賽，當你想得太遠很容易會分心。我們需要逐場逐場計，盡量踢好每場賽事才是最重要。」

坦赫格治下的曼聯，由亂變治，愈踢愈好。（Getty Images）

坦赫格戰績更勝費格遜﹑摩連奴

坦赫格上任後，雖然開季聯賽兩連敗，但曼聯其後逐漸重回正軌，由亂變治，如今更打入前四行列。翻查往績，根據足球數據網站《Transfermarkt》，坦帥原來是近代曼聯領隊中，首25場領軍戰績最好的一人，錄得18勝2和5負，勝率高達72%，比起上任的看守領隊蘭歷克的4成勝率，分別顯而易見。

曼聯暫代領隊蘭歷克，首25場領軍只得4成勝率。（資料圖片／Getty Images）

曼聯傳奇領隊費格遜，當年剛接手時戰績亦一般，25場內只得12場勝仗。最接近坦帥的，就是上任領隊蘇斯克查，這名紅魔名宿初接手時，球隊表現脫胎換骨，曾創下各大賽事11場不敗的佳績。

坦赫格能否再推高勝率，還看今晚對愛華頓的足總盃賽事。

曼聯近代領隊首25場領軍紀錄及勝率：

費格遜：12勝7和6負，48%

莫耶斯：13勝7和5負，52%

雲高爾：12勝8和5負，48%

摩連奴：14勝6和5負，56%

蘇斯克查：16勝2和7負：64%

蘭歷克：10勝8和7負，40%

坦赫格：18勝2和5負，72%



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