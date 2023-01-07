英足總盃｜樸茨茅夫挑戰熱刺爭晉級　昔日盟主為何淪為「丙組仔」

有一定「波齡」的球迷，相信對樸茨茅夫並不陌生，這間位處英國東南部的球會曾經在英超留下不少足跡，近年卻遇上財困，近年只能在低組別聯賽角逐，今晚（7日）在足總盃第三圈將作客熱刺爭晉級，

樸茨茅夫在財困前，曾經在2007/08球季稱霸足總盃，當年的陣容星光熠熠，讓我們了解更多這支昔日盟主的現況。



英格蘭足總盃第三圈

熱刺對樸茨茅夫 1月7晚8點半

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位處於英國倫敦漢普郡的老牌球會樸茨茅夫（Portsmouth），在英超留下不少足跡，在2003年升班首度角逐英超，縱然在中下游浮沉，高治（Peter Crouch）﹑占士（David James）及蘇甘保（Sol Campbell）等名宿也曾效力。說到樸茅近年的高峰，必定要數到2007/08球季。

英格蘭名宿高治亦曾經效力樸茨茅夫。（資料圖片／Getty Images）

2008年足總盃爆冷破「BIG 4」壟斷

當年由名帥哈利列納領軍的樸茨茅夫，在第三圈踢起，先後淘汰葉士域治﹑普利茅夫及普雷斯頓，殺入8強，其後靠蒙達利（Sulley Muntari）一箭定江山，作客爆冷擊敗曼聯。足總盃是爆冷溫床，傳統勁旅當年全數無緣4強，樸茅先以一球小勝西布朗，決賽與卡迪夫城爭標，結果憑簡奴（Nwankwo Kanu）的入球奠勝，高舉足總盃獎盃，打破當年「BIG 4」13年的壟斷。

簡奴一箭定江山，助樸茨茅夫擊敗卡迪夫城奪冠，其後舉行盛大的勝利巡遊。（資料圖片／Getty Images）

當年的樸茨茅夫陣容不乏熟悉臉孔，最後一關由占士把守，配合蘇甘保﹑羅倫﹑格連莊遜（Glen Johnson）及迪斯天（Sylvain Distin）的防線，中場有卡蘭積卡（Nico Kranjcar）﹑文迪斯（Pedro Mendes）﹑烏達卡（John Utaka）及蒙達利等，前線有尼日利亞「長人」簡奴﹑迪科爾﹑巴路士（Milan Baros）及紐根特（David Nugent）坐鎮，還有當年季中被曼城挖角的馬華路禾尼，這個陣容絕不失禮。

2008年足總盃奪冠陣容：

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高峰過後陷財困 球迷出手脫險境

即使樸茅翌季有機會出戰歐洲賽，但隨後戰績無以為繼，加上在2009年被阿聯酋資金收購後，隨即陷入財困，最終被扣分下包尾完成聯賽，降班收場。縱然如此，樸茅依然爭氣，殺入足總盃決賽，當年4強正是淘汰熱刺，但結果不敵車路士，與錦標擦身而過。

樸茨茅夫跌落英冠後，財政問題仍然未解決，連續兩季被扣分，一口氣由連跌兩級，2013/14球季跌至英乙。球隊財困，唯有自救，樸茅球迷在2009年成立基金「Pompey Supporters Trust」（簡稱PST），並在2013年接管球會。財政穩定後，樸茅逐漸站穩陣腳，在2017年捧走英乙冠軍升班，而PST亦功成身退，賣給由前迪士尼行政總裁Michael Eisner領導的投資公司。

樸茨茅夫因財困關係連跌兩級，一度角逐英乙。（資料圖片／Getty Images）

如今在樸茨茅夫陣中最具名氣的球員，相信就是威爾斯國腳祖摩利（Joe Morrell）及前曼聯青訓產品東尼基夫（Ryan Tunnicliffe）。樸茨茅夫在英甲暫列第12位，早前在元旦日的聯賽主場以1：3不敵查爾頓後，錄得4場不勝，主帥哥利（Danny Cowley）隨即落鑊，暫由巴斯（Simon Bassey）擔任看守領隊，領軍今晚作客挑戰熱刺，爭奪英格蘭足總盃第四圈的席位。

曼聯青訓產品東尼基夫（左）是樸茅陣中頗有名氣的球員。（Getty Images）

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