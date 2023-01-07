01球評｜拉舒福特世界盃後大爆發　曼聯「慈善球王」蛻變六個原因

拉舒福特（Marcus Rashford）在大半年前陷入職業生涯低谷，經歷入球荒，失去球會正選，連英格蘭代表隊也入不到。如今，他的表現判若兩人，在世界盃後連續5場入波，成為曼聯進攻的泉源。

今場英格蘭足總盃第3圈曼聯對愛華頓，拉舒福特踢出幾分基利安麥巴比的感覺，射入12碼以外，他連番左路突破進襲，先助攻安東尼開紀錄，再逼到對方的高亞迪擺烏龍。曼聯的3個入球，全部都有拉舒福特的功勞。



拉舒福特在左路十分活躍。（路透社）

拉舒福特的蛻變，並非世界盃後突然而來，早於今年夏天已有先兆。要解決問題，最緊要是當事人首先意識到有問題。他「慈善球王」的外號，由原先讚賞他熱心社會，逐漸變成嘲諷他只懂慈善而忘卻本業。幸好，拉舒福特也明顯不滿意上季的表現，知恥幾乎勇。

（1）夏天提早開操專注備戰

對上幾年夏天，拉舒福特都很忙碌，可能要踢國際賽，又要做手術養傷，而且疫情亦影響了球季，但去年夏天就不一樣，他有一個更長的暑假備戰。雖然暑假有個多月，但拉舒福特提早自行加操，決心明顯。放了兩星期假後，他在6月中就到美國獨自訓練，當曼聯開操時，他已經有不錯的狀態，在季初更快上力，爭取表現，爭入國家隊踢世界盃。

曼聯之福！拉舒福特度假變加操 修夫基一句話激起鬥心

拉舒福特射入12碼，延續入球走勢。（Getty Images）

（2）減少球場外慈善工作

在疫情之後，拉舒福特積極投入慈善事業，包括為貧困學生爭取免費午膳，故獲頒MBE（員佐勳章）。朗尼、加利尼維利等名宿曾提醒拉舒福特，認為他場外工作過多，影響球場表現。英國球壇名記David Ornstein去年9月透露，拉舒福特與合作伙伴Kelly Hogarth分道揚鑣。兩人從2019年起合作，Kelly Hogarth為拉舒福特統籌社區活動、傳媒聯絡、商業發展及品牌策略，如今全由一直負責足球事務的兄弟及經理人Dwaine Maynard跟進，代表拉舒福特放下場外事務，專注足球。

拉舒福特近況大勇，帶領曼聯連戰連勝。（路透社）

（3）固定位置有利發揮

上季，拉舒福特在蘭歷克的麾下忽左忽右，有時踢右翼，有時踢左翼，令他無所適從，而他踢右邊的表現往往遠遜於左路。曼聯現任領隊坦赫格很清楚「福仔」的最佳位置，他曾說：「拉舒福特可以踢3個位，在每位置都能夠入波。不過，他的最佳位置是9號，或者從左路入楔。」曼聯今季購入專踢右翼的安東尼後，拉舒福特可以專心踢左翼，最近幾場聯賽也是以左翼姿態找到入球。

拉舒福特克服上季的低潮，愈踢愈好。（Getty mages）

（4）特訓左腳有利突破

拉舒福特本身是一位右腳球員，當他踢左翼時，習慣最後一腳會扣到大位起右腳射門或傳球，但在今場對愛華頓，他助攻安東尼以及逼到高亞迪擺烏龍的傳中球，也是用左腳傳的。英國《曼徹斯特晚報》在去年9月透露，坦赫格重新審視及加強曼聯球員的非慣用腳訓練，相信「福仔」從中獲益。當後衛以為他一定會用右腳時，他就有空間落底線用左腳傳中。

（5）世界盃角色寓賽於操

雖然拉舒福特入選英格蘭大軍踢世界盃，但他並非必然正選，所以沒有踢到殘，也沒有踢到傷。在5場世界盃中，他只踢過1場正選，對威爾斯梅開二度，另外4場也是下半場中段入替，其中對伊朗一戰後備建功。拉舒福特在世界盃有充足操練，上陣時間合理，負擔不重，而且又有入球增強信心，也是幫到他近期大爆發的原因。

拉舒福特入球後與般奴費南迪斯慶祝。般奴費南迪斯向來是曼聯的12碼劊子手，難道他故意讓12碼給大勇的「福仔」射？（Getty Images）

（6）C朗淡出離隊戰術有變

上季，當C朗拿度在陣時，他會是全隊進攻的重心，每位球員傳球時，也是以C朗為目標，所以C朗佔據了大量射門機會，成為大多曼聯攻勢的終結者。故此，拉舒福特上季的戰術地位大降，如像一位為C朗餵波的翼鋒，有違他一路的成長方向。當C朗今季失去必然正選，並於世界盃期間解約離隊，拉舒福特重獲過去的戰術地位，得到更多的輸送。如C朗在場，今仗拉舒福特有可能主射12碼嗎？

世界盃後，拉舒福特在聯賽盃對般尼、聯賽對森林、狼隊、般尼茅夫以及今仗足總盃對愛華頓各入一球，這是拉舒福特個人生涯首次連續5場在曼聯正式比賽入波，而且他已經連續7場在主場比賽中入波。對森林的比賽中，他有助攻，而今仗的左腳傳中亦造就了安東尼鏟射入網。

25歲的拉舒福特說：「我的入球走勢，可能是我生涯最好的一段時間。我在場上感覺很好，我走進那些位置及空間，取得入球。如果隊友可以不斷製造機會，我覺得這一刻，我可以保持入球。」

拉舒福特在左路以一敵二。（Getty Images）

拉舒福特歸功於全隊的努力，他說：「我在比賽中很有威脅，我覺得是建基於我們大量控球。當我們走進正確的空間，對方就很難防守。」

曼聯領隊坦赫格說：「再一次，拉舒福特奉獻了一場精彩的表現，由第一分鐘開始就踢得好。作為一支團隊，我們妥善應對了挫折，我認為拉舒福特在前線表現出信念、理想的走位、從後入楔、挑戰對方球員。在90分鐘，他一直是愛華頓後衛的威脅。」

坦赫格賽後的意思是「曼聯好，福仔好；福仔好，曼聯更好」。（Getty Images）

坦赫格亦表示，團隊發揮得好，自然幫到拉舒福特的表現，他說：「作為一個團隊，我們要製造出空間，他就可以發揮出優勢。拉舒福特做得非常好，但全靠球隊運作得好，他才發盡展優勢，例如他無人能擋的速度及盤扭。」

坦赫格表示要球員踢得好，必先確保有合適的團隊氛圍及文化，球員互相合作但又互相挑戰，幫到隊友去到最佳的位置。坦帥說：「如果他（拉舒福特）能夠保持如今的專注，我肯定他可以繼續進步。」