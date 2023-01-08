劍擊青年世界盃｜男花港隊單局曾力壓「世一」　仍不敵法國列第四

意大利烏迪內舉行今年首站劍擊青年世界盃，男子花劍先戰團體賽，港隊由梁千雨﹑蔡孝銳﹑林浩朗及原子舜合作出戰，過關斬將下殺入4強，可惜不敵意大利，再與有青年世界第一Anas Anane坐鎮的法國爭季軍，最終以27：45吞敗，無緣獎牌。



劍擊青年世界盃今站移師意大利烏迪內（Udine），男﹑女子花劍及重劍的賽事，周六（7日）先上演男花團體賽。

港隊今站派出梁千雨﹑蔡孝銳﹑林浩朗及原子舜，被列為12號種子的港隊男花，32強先以45：11大破捷克，其後再以45：43力克丹麥晉級，面對新加坡再下一城，以45：23輕取對手，強勢殺入4強。

左起林浩朗、蔡孝銳、原子舜及梁千雨出戰劍擊青年世界盃意大利站。（Greg Koenig Instagram）

港隊惡鬥頭號種子意大利爭入決賽，開段頭3局未入局，3人僅取兩分，隨即被意大利拉開比分，原子舜與林浩朗及後奮力狂追，兩局追回17分，收窄差距至3分。林浩朗狀態大勇，第7局打出12：7，港隊反超前兩劍，可惜最終依然無功而還，以39：45力戰不敵意大利，無緣決賽。

去年轉全職訓練的梁千雨領銜出戰青年世界盃意大利站團體賽。（資料圖片／鄭子峰攝）

兩港將單局力壓「世一」

港隊隨後與法國爭奪銅牌，面對2號種子隊法國，該隊派出世界青年錦標賽銅牌、現青年世界排名第一的Anas Anane打頭陣，這名法國新星更在12月上兩站的波蘭及泰國青年世界盃，摘下個人賽冠軍。

港隊在第一局派出本地排名第8的16歲小將林浩朗應戰，在被看低一線下以5：4領先Anas Anane。梁千雨及原子舜先後上陣後，港隊被反超前10：15。其後港隊陷入苦戰，戰至第二輪，Anas Anane再次上陣，亞青個人賽銅牌原子舜展現韌力，在「世一」身上取得7：5，為港隊收窄分差至4分。惟法國發揮穩定，末段再拉開比分，最終港隊以27：45落敗，屈居第4位。4名港將今日（8日）將轉戰個人賽。

法國新星Anas Anane在去年12月，連續兩站青年世界盃奪冠，青年世界排名由第二升上第一。

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