花劍青年世界盃｜陳諾思奪冠創歷史　鄭鐵男梁千雨32強止步

花劍青年世界盃周五（16日）在泰國曼谷展開，香港隊派出12男12女出戰，其中女子花劍小將陳諾思勇闖決賽，以15：11擊敗美國劍手Katherine Kim奪冠，創下女花劍手在青年世界盃最佳戰績。



女花12名劍手中，11名港將在小組賽突圍而出，躋身64強正賽。其中10月於衛星賽奪銀的陳諾思，與莊韻諺、李智穎、李芷瑤、王雋穎、麥朗晴、劉一衡、黃紀瑤、廖愷翹和黃純一，共10名港將齊闖32強。

陳諾思（左）由分組賽全勝贏到決賽奪冠。（資料圖片／FIE）

本地青年排名第3的陳諾思過關斬將，先後擊退泰國和美國劍手，躋身8強。她與隊友莊韻諺於8強「內鬨」，打得緊湊，最終陳以15：13取勝。陳諾思其後於準決賽以15：7輕取美國的Chen Jia，決賽面對美國的Katherine Kim， 最終以15：11擊敗對手奪冠，創下香港女子花劍選手在青年世界盃最佳戰績。這是陳諾思繼10月衛星賽摘銀後，再在國際賽事奪牌而回。

至於打入8強的黃紀瑤、黃純一與莊韻諺，則分列第6至8名。

陳諾思早前在衛星賽新加坡站奪銀。（運動員提供）

男花方面，戰畢世界盃東京站後，鄭鐵男與梁千雨轉戰青年世界盃力爭佳績。港男花隊今站陣容強大，派出12名劍手參賽，並全數在小組賽突圍而出躋身128強。

世少冠軍鄭鐵男在東京站世界盃後，轉戰青年世界盃爭標。（資料圖片／FIE）

男子花劍4小將闖32強

世少冠軍鄭鐵男和林浩朗在小組賽以全勝姿態晉級，前者首輪輪空後，64強遇上隊友原子舜，鄭鐵男以15：12取勝並晉身32強。

梁千雨在小組以5勝1負出線，首圈輪空後以15：2大勝新加坡Du Yun Tao晉級，與隊友麥朗圖、林浩朗攜手晉級32強。

梁千雨不敵法國劍手Eliot Chagnon，32強止步。（資料圖片／鄭子峰攝）

梁千雨不敵法國「世二」 32強止步

4名劍手在次日（17日）32強賽事分途出擊，鄭鐵男與梁千雨分別不敵兩名法國劍手Eliot Chagnon和Anas Anane，無緣晉級。其中18歲的Anas Anane是青年世界排名第2劍手，梁千雨以7：15落敗。

麥朗圖和林浩朗則未遇太大考驗，分別以15：6和15：11擊敗中華台北Hung Shao Jie和韓國的Kong Tae Ung，勇闖16強。麥朗圖晉級後遇上擊敗隊友鄭鐵男的Eliot Chagnon，終以13：15遭淘汰出局。林浩朗則以10：15不敵韓國An Hyeonbhin，16強止步，意味港男花隊今站未能躋身獎牌戰。

16歲小將唐令儒則在首圈擊敗印度的Akash Kumar後，64強以9：15不敵美國劍手Daniel Zhang，無緣晉級。汪慶嶸亦在64強遭美國的Fukuda Renzo淘汰出局；高朗程、梁國風及黃博文則在首圈止步。