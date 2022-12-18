劍擊青年世界盃｜女子花劍團體不敵美國摘銀　佩劍薛雅齊16強止步

花劍青年世界盃泰國站周日（18日）上演團體賽賽事，女子花劍隊繼昨日有陳諾思奪得個人賽金牌創下最佳成績後，今天於團體賽勇闖決賽，力戰下以22：45不敵頭號種子美國隊，增添一面銀牌。



花劍隊今日轉戰團體賽，惟昨日奪得個人賽金牌的陳諾思未有上陣，由廖愷翹、莊韻諺、 劉一衡組成的港隊，於首圈輪空後在8強面對中華台北，中段已領先30：19下，終以45：30大勝對手，躋身4強。

女花港隊在決賽登場。（直播截圖）

港隊其後與強敵哈薩克爭入決賽，莊韻諺打頭陣助港隊領先5：0，劉一衡與廖愷翹先後上陣後，港隊續領先15：10。港將其後未遇太大考驗，末段更一度擴大至15分差，最終以43：33勇闖決賽。

金牌戰，港隊變陣出擊，由李智穎取替莊韻諺。面對頭號種子美國隊，港隊在首輪後落後3：15，廖愷翹再上陣為港隊取得4分，惟港將其後未能收窄差距，力戰下終以22：45告負，仍為港摘下銀牌。

花劍隊在青年世界盃以1金1銀完成賽事。

女子花劍港將勇闖團體賽決賽。（莊韻諺Instagram截圖）

女花新星陳諾思昨日在青年世界盃個人賽奪得金牌。（劍擊隊提供）

男花方面，由新星鄭鐵男、梁千雨、高振傑和林浩朗組成的港隊，於16強以45：27擊敗澳洲，惟其後以41：45不敵英國，8強止步。港隊轉戰名次賽，以第5名完成。

青年世界盃泰國站，男花鄭鐵男領銜出戰團體賽，無緣4強。（資料圖片／鄭子峰攝）

薛雅齊在佩劍青年世界盃德國站16強止步。（資料圖片／鄭子峰攝）

女子佩劍薛雅齊16強止步

佩劍隊周六（17日）出戰德國多爾馬根（Dormagen）舉行的青年世界盃，女佩青年本地排名第一的薛雅齊，與胞妹薛雅致、林恒可與鄧嘉瑩在小組賽分途出擊，薛雅齊在小組賽全勝，以4號種子身分，與薛雅致和鄧嘉瑩躋身淘汰賽。

首圈輪空的薛雅齊在64強輕取烏茲別克劍手，其後再以15：9擊敗德國劍手晉身16強。惟她力戰下仍以12：15不敵世界排名46的美國劍手Tatiana Nazlymov，無緣8強。

薛雅致則在首圈擊敗波蘭劍手晉級，惟以9：15不敵法國劍手，64強止步。港將鄧嘉瑩則首圈止步，林恒可未能在淘汰賽出線。

陳樂熹在128強止步。（資料圖片／FIE）

陳樂熹無緣64強

男子佩劍方面，亞青銀牌陳樂熹在小組賽以5勝1負出線，惟在128強不敵哈薩克劍手，無緣64強。另一港將黃子桓則在小組賽全勝，以8號種子身分晉級，惟在256強以6：15遭意大利劍手淘汰出局。雷鑑津在128強止步，陳彥臻則未能在淘汰賽突圍而出。