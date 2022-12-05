劍擊｜男子花劍小將梁千雨邁向全職　疫情自強追趕師兄成轉捩點

上月的男子花劍世界盃德國站，港隊有6名劍手打入64強，在正賽當日聲勢浩蕩走入賽場，是罕見的畫面。當中除了張家朗、蔡俊彥、崔浩然等熟悉的臉孔，還有18歲小將梁千雨。

今年考完DSE後立即轉全職的梁千雨坦言，「自小學便想全心打劍，好開心可以去闖、去追夢」。



鏡頭拉回昨日（4日）的香港劍擊公開錦標賽，梁千雨在小組賽5戰全勝晉身正賽，首輪輪空下在32強以15：11擊退梁鍵熙，惟晉級後以8：15不敵港隊隊友李逸朗，「自己太心急，犯了老毛病」，千雨賽後坦言，心態未能及時調整。

梁千雨意外地在32強止步，賽後自言太心急。（鄭子峰攝）

梁千雨是男花新生代劍手，但他其實早在15歲就於香港公開賽與張家朗、蔡俊彥和張小倫一同踏上頒獎台，取得首個成年組賽事獎項。

3年過去，個性仍然文靜內向，但他手執花劍時的氣勢判若兩人，更添自信。上月與港隊師兄們遠征德國站世界盃，更獲教練Greg安排出戰團體賽事。

梁千雨（右）難忘上月的德國站世界盃，首代表港隊上陣打團體賽。（鄭子峰攝）

世界盃團體賽獲點名上陣

團體賽前一天，梁千雨被告知將為港隊上陣，是他打成年組以來第一次。男花一直競爭激烈，今站打入64強的香港劍手中，除了主力張家朗、蔡俊彥，還有崔浩然、吳諾弘、蔣翱駿，梁千雨想也沒想過會是其餘兩個團體賽名額之一。

梁千雨（右）自小目標清晰，數個月前轉全職全因「想在黃金時間專注訓練」。（鄭子峰攝）

這個夢幻的機會，他錯愕得第二天早上才完全回過神來，準備好狀態迎接比賽。第一次「打Team」，這名亞青金牌表現不落下風，首圈對墨西哥，第5回合更成功箝制對手，打出一節5：0；其後在8強面對2號種子美國隊，即使與美國新星Chase Emmer對戰，亦曾在對手手上連搶3分，不讓對手再拉開比數。

雖然港隊終8強止步，梁千雨的激動吼叫和亮眼演出，獲張家朗和崔浩然大讚，二人更指不禁也想起當年第一次打團體賽的熱血。

張家朗曾大讚梁千雨在世界盃團體賽表現。（資料圖片／李澤彤攝）

自小夢想當劍手

梁千雨回想德國站：「多謝教練給我機會去試，當時打Team是好相信我的隊友，所以打得好放。」為港隊上陣打團體賽的這一天，必然成為梁千雨生涯中最難忘的時刻之一，就像師兄們也不曾忘記並肩作戰的感覺。

千雨在2020年入選港青，隨U17隊訓練，一步一步向全職夢想邁進。他在今年夏天完成DSE考試後，便全心投入體院全職訓練。年僅18歲的他坦言，自小學已立志當劍手，默默為夢想努力的堅定身影，獲得家人支持。「好細個已經講緊，所以都好開心可以去闖、去追夢，是好開心的一件事。因為講真不是人人做到，我好好彩，打劍路上一直有教練扶持，家人又好支持，又有一班好隊友對練讓我進步。」

梁千雨（右二）與亞少冠軍鄭鐵男（左二）和亞青銀牌蔡孝銳（右一）由細鬥到大，互相推進。（被訪者提供）

轉捩點：決心追趕成年組

梁千雨的同期劍手，還有亞少冠軍鄭鐵男和亞青銀牌蔡孝銳，三人由細鬥到大，千雨笑言：「每次比賽都是他們幾個，細個調返轉我冇咁勁㖭。他們早過我打出成績。」

梁千雨變強的轉捩點是，過去兩年疫情期間一直在家勤練體能，沒有場地、困在家也「總有辦法的」，這就是他要追趕成年組的決心。年初他在亞青賽勇奪男花金牌，高興是高興，但一直求進的他坦言：「日本、韓國、中國沒打，成就感沒那麼大，想在強手中再奪金牌，個感覺一定很不同。」

梁千雨自言「好好彩」，打劍路上一直有教練扶持和家人支持。（鄭子峰攝）

談到轉全職後的今季目標，除了在亞青賽衛冕，他期望能在世青賽取得前8，並在團體賽合力打入前4。戰畢香港公開賽後，梁千雨已隨隊征戰男花世界盃日本站，將在12月9日舉行的個人賽登場，為港力爭佳績。