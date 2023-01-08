英格蘭足總盃｜利物浦2：2狼隊　門將艾利臣比加「派膠」出事

英格蘭足總盃第三圈周六（7日）尾場，衛冕的利物浦主場迎戰狼隊，雙方後防都有失誤的情況下，包括主隊門將艾利臣比加（Alisson Becker）「派膠」，最終以2比2完場，需要擇日重賽。



利物浦在上場英超賽事以1比3不敵賓福特，領隊高普今仗作出多個變動，當中包括由燕豪芬新加盟的荷蘭國腳加普（Cody Gakpo）擔任正選，安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）及祖爾馬迪普（Joel Matip）分別取代森美卡斯（Kostas Tsimikas）及雲迪積克（Virgil Van Dijk）把守後防。

至於對上兩場聯賽都失分的狼隊亦變陣，今屆甚少正選機會的墨西哥國腳魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）夥拍干卡路古亞迪斯（Gonçalo Guedes）攻堅。

利物浦一開始取得較明顯的優勢，加普表現亦算搶鏡，但無法攻破狼隊後防，更於25分鐘向對方送大禮。當時主隊門將艾利臣比加（Alisson Becker）接應回傳，再傳球給隊友時，卻交到古亞迪斯腳下，令這名葡萄牙國腳輕鬆射入空門。

利物浦門將艾利臣比加的一次低級錯誤，「助攻」狼隊前鋒干卡路古亞迪斯打開紀錄。（Reuters）

狼隊打開紀錄後，開始站穩陣腳，惟始終無法取得第二球。利物浦臨完上半場前追成平手，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）接應今場為球會上陣第250場的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）長傳，第一時間窩利射入。

達雲紐尼斯（右）接應阿歷山大阿諾特的妙傳射入，為利物浦臨完上半場前追成平手。（Reuters）

利物浦換邊後不久就反超前，沙拿（Mohamed Salah）在52分鐘趁狼隊中堅托迪高美斯（Toti Gomes）頭鎚解圍失誤，控定射入2比1。

落後的狼隊隨即加強攻勢，擔任左中場的艾洛利（Rayan Aït-Nouri）半單刀攻門被艾利臣比加救出。不過他們的努力始終獲得回報，後備入替魯賓尼維斯（Ruben Neves）的韓國前鋒黃喜燦66分鐘近門撞入，追成2比2，這個亦是他相隔近一年的首個球會入球。

韓國國腳黃喜燦射破艾利臣比加的十指關，亦為他結束接近一年的入球荒。（Reuters）

托迪高美斯原本在80分鐘將功補過，他在一次角球攻勢近門射入，但旁證指他越位在先，VAR亦判入球無效，令狼隊空歡喜一場。兩隊之後無法攻入致勝一球，最終需要重賽。

而在7日的其餘賽事中，就有兩場爆冷賽果，包括英超排第三的紐卡素作客1比2不敵甲組的錫周三；第五級別全國聯賽打滾的域斯咸（Wrexham）一度領先三球下，最終以4比3擊敗十人應戰的英冠球會高雲地利，是這支話題球會相隔廿三年來，再次晉身足總盃第四圈。

紐卡素雖然在今屆英超的走勢不錯，但在足總盃出師不利，遭甲組的錫周三淘汰。（Reuters）

英格蘭足總盃第三圈7日其餘賽果：

水晶宮 1：2 修咸頓

基寧咸 0：1 李斯特城

普雷斯頓 3：1 哈特斯菲爾德

雷丁 2：0 屈福特

熱刺 1：0 樸茨茅夫

般尼茅夫 2：4 般尼

黑池 4：1 諾定咸森林

波利咸 1：1 艾寧頓

車士打菲特 3：3 西布朗

費列活特 2：1 昆士柏流浪

侯城 0：2 富咸

葉士域治 4：1 洛達咸

米杜士堡 1：5 白禮頓

米禾爾 0：2 錫菲聯

梳士貝利 1：2 新特蘭

賓福特 0：1 韋斯咸

甘士比 1：0 伯頓

盧頓 1：1 韋根

格連森林對伯明翰的賽事因球場積水改期

