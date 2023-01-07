英足總盃｜熱刺一球險勝英甲樸茨茅夫　入球依然全靠哈利卡尼

卡塔爾世界盃後，熱刺狀態飄忽，主帥干地言談中聽出有不少牢騷，令人擔心這位意大利名帥是否有意離隊。熱刺助教史迪連利賽前強調，球隊現時正朝正確的方向，並指有信心留在球隊一段長時間，似乎向球迷們派定心丸。

熱刺今晚在英格蘭足總盃第三圈鬥樸茨茅夫，憑哈利卡尼一箭定江山，小勝對手晉級，但看到熱刺這種表現，是熱刺想干地留下；或是干地想離開呢？



熱刺助教史迪連利（Cristian Stellini）代替干地出席賽前記者會時，避談合約問題，但表示對球隊的現況有信心，「（與熱刺的）合約不是最大考量，我們在意的是熱刺這個計劃與未來，我們依然對此充滿信心。我們在熱刺15個月後，與大家的預期差不多，雖然不知道何時才會成功，但我們已朝正確的方向邁進，而我們有信心留在熱刺一段長時間。」

不過，干地與史迪連利的方向似乎有點出入，他不時在賽後也有怨言。他曾說過：「全隊至少得有15個主力球員輪換才可爭冠」，明顯對現時陣容有不滿，也說過上季殺入前四是奇蹟。

干地曾多次公開表明對現時陣容有不滿。（Getty Images）

卡尼﹑孫興慜鬥「丙組仔」都踢足

熱刺在英格蘭足總盃第三圈主場鬥樸茨茅夫，哈利卡尼及孫興慜如常上陣。面對「丙組仔」，以為熱刺可以輕鬆取勝，惟上半場未見太多攻勢。換邊後即有改善，孫興慜傳中省中對手，艾馬臣接應頭槌中柱彈出。要攻破對手，熱刺仍然依賴卡尼，這名英軍尖刀禁區頂勁射破網，50分鐘終破僵局，但熱刺未能找到保險球，「前線孖寶」最終都要踢足全場，結果一球小勝樸茅晉級。

英足總盃｜樸茨茅夫挑戰熱刺爭晉級 昔日盟主為何淪為「丙組仔」

熱刺的前線孖寶今場都要踢足。（Getty Images）

熱刺老問題再浮現

熱刺傷兵滿營，李察利臣與古路施夫斯基同樣養傷中，前線除了卡尼與「孫仔」，基本上沒有選擇，今仗的入球也是全靠卡尼的個人能力。今仗再度浮現熱刺的老問題，前場在沒有「Plan B」的情況，單靠兩名皇牌前鋒，今仗亦難以製造太多攻勢。

熱刺鋒線單靠卡尼與孫興慜，甚為吃力。（路透社）

干地與熱刺的合約剩餘半年，直至今季尾屆滿，至今仍沒有消息干地會否續約。雖然助教強調有信心留效一段長時間，但干地曾指球會無法每季都花2至3億買人，這就是與其他勁旅的分別，並稱熱刺取得第4位已經是極限。

今仗連面對低兩級的樸茅也贏得驚險，加上買人上不算如意，干地有可能愈教愈「無癮」，不再與熱刺續約。

熱刺過關，全靠哈利卡尼一箭定江山。（路透社）

英足總盃第三圈周六晚戰果：

水晶宮1：2修咸頓

基寧咸0：1李斯特城

普雷斯頓3：1哈特斯菲爾德

雷丁2：0屈福特

熱刺1：0樸茨茅夫



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