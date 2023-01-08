足總盃速評︱利物浦2：2狼隊　中場攻守失據問題何事了？

利物浦在足總盃第3圈主場面對狼隊的賽事，縱有新兵加普（Cody Gakpo）首次上陣，備受批評的前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）也精彩地射入一球，但今季的毛病沒有改善，防線依然不穩、中場攻守失據，要不是客軍完場前7分鐘的入球被判越位在先，紅軍也無法取得2：2平局及需重賽的結果。



文：胡蘇

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利物浦防線的不穩，在今場而言，可能還有點偶然性，門將艾利臣比加於25分鐘便犯下大錯，竟將皮球直接踢給狼隊前鋒干卡路古亞迪斯，後者當仁不讓地將皮球送入網窩。到66分鐘，紅軍中堅伊巴希馬干拿迪擋出了黃喜燦近射，但皮球又撞中黃喜燦反彈入網，這位法國守將可謂「當黑」，他上場英超對賓福特時才擺了烏龍。

利物浦門將艾利臣今仗「派膠」導致球隊先失守。（Getty Images）

狼隊這個入球，抵銷了紐尼斯完半場前接應阿歷山大阿諾特長傳，第一時間左腳妙射遠柱，以及沙拿於52分鐘的入球，最終兩軍打成2：2，需擇日重賽。當然，狼隊主帥盧柏迪古肯定不滿意賽果，他們在83分鐘本有機會反勝，托迪高美斯雖近門射入，但球證經VAR覆核後判越位在先，直播鏡頭無法交代誰人犯規，但似乎是整個攻勢開端的馬菲奧斯紐尼斯在傳中前已處越位位置。

紐尼斯變箭靶掩蓋真正問題

利物浦雖然有幸獲得重賽機會，但中場問題一日不解決，球隊始終難以重拾正軌。早前紐尼斯的不斷失機，成為箭靶，似乎掩蓋了球隊真正需急切改善之處，名宿加歷查幾天前便炮轟中場出事，而紅軍卻沒有於中場增兵，以致無法踢出教練高普的重金屬足球。

紐尼斯（左）今季成為利物浦的焦點，卻令人忽略利物浦的真正問題所在。（Getty Images）

事實上，高普的戰術核心是逼搶，由前線到中場到高位防線，一環扣一環，羅拔圖法明奴漸退居二線、文尼離隊下，前線換上新兵，但其實效果還可（現時是太多傷兵罷了），可是中場「大跌watt」，波到人唔到，其中防中法賓奴長期缺態最為明顯，正副隊長軒達臣及占士米拿年事已高無法場場搏盡，後備席上，只剩傷多過踢的拿比基達（今場後備上陣也多次失去控球權），以及兩員愈踢愈失信心的新秀哈維艾利洛及居迪斯鍾斯。

艾簡達拿為何孤立無援

整條中場線僅堤亞高艾簡達拿表現較為「對辦」，但他並非以身體質素見長，今場比賽末段出任單防中時便有不少危險鏡頭，幾次都是基達前場扭失或傳失，然後艾利洛未能及時回防，艾簡達拿在廣闊的中場區域孤立無援，於是被對手一堆就過，只不過狼隊在禁區前的處理不夠好，才令紅軍未至於失波而已。

荷蘭前鋒加普（右）來投，但利物浦領隊高普（左）更需要解決中場問題。（Getty Images）

紅軍上季衝擊四冠，體力透支下，今季前中後的問題加劇；買了加普，長遠可以加強攻力，但中場線起碼缺兩三個「即食」當打球員，一月轉會窗繼續增兵，實在刻不容緩。

英格蘭足總盃第三圈7日其餘賽果：

水晶宮 1：2 修咸頓

基寧咸 0：1 李斯特城

普雷斯頓 3：1 哈特斯菲爾德

雷丁 2：0 屈福特

熱刺 1：0 樸茨茅夫

般尼茅夫 2：4 般尼

黑池 4：1 諾定咸森林

波利咸 1：1 艾寧頓

車士打菲特 3：3 西布朗

費列活特 2：1 昆士柏流浪

侯城 0：2 富咸

葉士域治 4：1 洛達咸

米杜士堡 1：5 白禮頓

米禾爾 0：2 錫菲聯

梳士貝利 1：2 新特蘭

賓福特 0：1 韋斯咸

甘士比 1：0 伯頓

盧頓 1：1 韋根

格連森林對伯明翰的賽事因球場積水改期

