英格蘭足總盃｜維拉爆冷被反「Cup」　乙組仔搶口串得起

英格蘭足總盃第三輪賽事，乙組球隊史提芬納治爆大冷以2：1反勝英超球隊阿士東維拉，官方Twitter更在對方王牌菲臘比古天奴被換離場時「搶口」出文，嘲諷他被己方凍結得束手無策。



在英乙排名第二的史提芬納治今仗並沒有徹底採取守勢，越幾級面對英超球隊更是先行破門，但越位在先被判入球無效。隨後阿士東維拉於33分鐘憑摩根辛臣（Morgan Sanson）接應丹尼艾格斯傳球撞射先開紀錄，帶着領先優勢進入更衣室。

換邊之後維拉仍未能擴大優勢，於66分鐘換走菲臘比古天奴時更遭到這支「乙組仔」對手Twitter出po揶揄：「今次換人嘅時間比平時長，因為佢哋要喺拿達溫甸（Luther James-Wildin、史提芬納治後衛）嘅褲後袋度拎返古天奴出嚟」，意即諷刺該名巴西球星被徹底凍結。

該貼文一出隨即引起軒然大波，只有7.6萬粉絲但卻吸引了360多萬曝光度及8.4萬個讚好，網民留言「咁鬼搶口嘅你哋」，「你哋輸緊波喎」。

菲臘比古天奴今場表現平平，慘被乙組對手出文嘲諷。（路透社）

雖然球隊落於下風，但史提芬納治一不做二不休，72分鐘維拉換入艾舒利楊格後繼續「串嘴」。

不過比賽在最後十分鐘急轉直下，第85分鐘丹當斯卡在禁區頂盤球失誤被甸甘保偷走腳下球，並於禁區內拉跌對手被贈「全餐」。12碼由占美列特操刀射入，為史提芬納治扳平1：1。

這支乙組球隊在補時階段更憑着一次短角球攻勢，由甸甘保勁射近柱攻入致勝一球，助球隊爆冷以2：1擊敗阿士東維拉，Twitter幾篇搶口貼文隨即變為「串得起」。

賽後史提芬納治領隊史提夫伊雲斯表示，自己在第三輪淘汰英超球隊這件事蹟將會在孫子和孫女間作為故事說上數年。「我亦曾經擁有過一啲好不可思議嘅時刻，我都贏過唔少次英冠球隊，但能夠反勝好似阿士東維拉呢種英超球隊……意義係完全唔同。」

史提夫伊雲斯表示自己的孫子和孫女在未來數年都將會聽到這段故事不少次。（Getty Images）

「呢個係屬於各球員、主席以及史提芬納治呢座城市嘅魔法，有超過三千名球迷嚟現場支持及見證我哋點樣贏下呢場比賽。呢個就係足總盃嘅魅力所在，佢令我哋夢想成真。」

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