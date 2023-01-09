英格蘭足總盃｜車路士慘敗　樸達下台聲音不絕　球迷念昔日主帥

3日內第2度上演「雙藍大戰」，車路士與曼城在英格蘭足總盃第三圈再碰頭。車路士傷兵滿營，上半場已經落後3球，最終4球大敗予「藍月亮」。慘敗一場，作客的車路士球迷憶起舊史，前主帥杜慈的名字在看台上響起。



繼上輪的英超後，再度上演「雙藍大戰」，車路士上次在主場踢出部署卻落敗，今仗作客曼城力爭復仇。不過，「車仔」傷兵一籮籮，防線由高列巴尼帶領小將出戰，前場有美臣蒙特復出披甲。曼城方面，夏蘭特及迪布尼先列後備，改由艾華利斯掛帥。

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曼城今仗佔盡上風，不斷向車路士防線施壓，上半場中段終有成果，馬列斯主射罰球，直接彎過人牆，門將阿列沙巴拿加鞭長莫及，23分鐘先開紀錄。夏維斯其後回防時送禮，爭頂時伸手犯手球，12碼由艾華利斯操刀建功，加上菲爾科頓完半場前的入球，半場領先3球，加上科頓下半場末段再博12碼，馬列斯一射中鵠，梅開二度，結果曼城主場4蛋贈車路士。

戰畢半場後，英格蘭名宿舒利亞直斥車路士球員態度不佳，受傷兵困擾也不是藉口，「我不理球隊有多少傷兵，你仍然可以落場奮戰，（車路士）上半場的表現令人尷尬。皮球完全無法送上前場，這種表現是差勁，難怪球迷們如憤怒，因為上半場的表現是不可接受。」

在場近8000名車路士球迷如何表達憤怒？愛隊慘敗，「車迷」們想起前主帥杜慈，在作客球迷區的看台上，響起：「我們曾經擁有『超級杜慈』！」（We've got Super Tommy Tuchel），而舊班主艾巴莫域治的名字同樣響徹雲霄。

杜慈去年9月被辭退，其後由樸達接過帥印，即使執教初期曾創出9場不敗，但近期戰績回落，近7場賽事僅取1勝1和5負，隨即傳來樸達下台的聲音，連名宿拿保夫（Frank Leboeuf）也呼籲辭退樸達。

車路士近7場戰績：

曼城4：0車路士（足總盃第三圈）

車路士0：1曼城（英超）

諾定咸森林1：1車路士（英超）

車路士2：0般尼茅夫（英超）

紐卡素1：0車路士（英超）

曼城2：0車路士（聯賽盃第三圈）

車路士0：1阿仙奴（英超）



樸達壓力大 哥迪奧拿撐同行

面對球迷及外界的壓力，這名車路士主帥坦言理解球迷的不滿，希望以表現回應球迷，「老實說，（面對批評）我們可做的不多，只可以更加努力。我們理解及尊重球迷的聲音，意見﹑負評永遠都存在，這是我們的工作無可避免的一部分。」

車路士主帥一職向來不易做，樸達上任4個月左右已面對沉重壓力，哥迪奧拿亦為對方講好說話，希望車路士班主托德波里對樸達更有耐性，「我知道大球會成績是十分重要，但他（樸達）需要更多時間，他在白禮頓已證明自己。當年我執教巴塞隆拿時，因為有美斯，我才可不用兩季適應。」

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