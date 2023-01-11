英格蘭聯賽盃｜紐卡素贏波過關　2米高佬KO「李城三文治」開紀錄

英格蘭聯賽盃8強，紐卡素主場對李斯特城的「英超內訌」，主隊強陣出擊，在下半場連入兩球，淘汰李城晉級4強。紐卡素在60分鐘由後衛丹般恩開紀錄，到72分鐘由祖連頓擴大比數到2：0完場。



接近2米高、身高1.98米的丹般恩，今場並非靠頭槌入波。當時紐卡素在前場左路逼搶成功，組織攻勢，祖連頓在禁區角送上直線，丹般恩接應，入楔禁區。面對「李城三文治」的兩人夾擊，丹般恩如坦克車一樣無人能阻，射入遠柱，為紐卡素領先1：0。

30歲的丹般恩自小在紐卡素青訓成長，但後來到其他球隊出道，打滾多年後去年回到母會。這是他為紐卡素攻入的首個入球。主帥賀維說：「這是屬於丹般恩不可思議的時刻，我為他感到高興。這是他的球會，他已經回來了，他正在享受每一刻。」賽後，丹般恩在更衣室中大展舞藝，慶祝入球。

丹般恩說：「我習慣喜歡坐在東看台。你總希望在加洛基看台（Gallowgate end）的球迷前入波。在家人面前做到這件事，實在太奇妙！我喜歡殺上前場的，看到一個像我身形般的人殺入禁區，一定很有趣。」

祖連頓交出助攻後，也找到入球，為紐卡素領先到2：0。（Getty Images）

72分鐘，助攻丹般恩的祖連頓找到入球，他接應米基爾阿米朗的傳送射入，為紐卡素鎖定贏2：0。今仗紐卡素明顯佔優，射門多達22次，當中9次中目標，祖連頓有次中柱的埋門，所以2：0已經是贏得少。李城後備上陣的占美華迪則錯失了兩次入球機會，球隊吞蛋而回。