英超︱紐卡素大勝修咸頓升上第三　阿米朗由恥笑對象變頂級球星

紐卡素一年人事幾番新，2021/22上半季護級一度絕望，到下半季愈戰愈勇，終奇蹟也似地以第11名完成球季。今季重磅投資7000萬歐元買入「黑伊巴」伊沙克（Alexander Isak），這位瑞典前鋒季初3仗攻入2球，卻自10月初受傷倦勤至今，即使如此，紐記仍能愈戰愈勇，今輪4：1大勝修咸頓後，超越熱刺升上第三位。

由季初的辛特麥斯明，到近期的阿米朗，隊中主力先後挺身而出，助這支東北球會東山再起。



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阿米朗與基亞利殊的命運轉移

阿米朗（Miguel Almirón）2019年1月加盟紐卡素，過去3季半表現只屬一般，甚至在曼城封王派對上，被基亞利殊點名恥笑。這位巴拉圭球員知恥近乎勇，今季踢出星級球員的表現，10月份開始更成為球隊得分之匙，今仗面對修咸頓，35分鐘一次突擊機會，阿米朗扭過守將米特蘭尼爾斯後冷靜射入，已是他連續4仗取得「士哥」，近7仗已累積8個英超入球。

那個數個月前恥笑他的基亞利殊？今季英超僅8次上陣，只得1個入球。以他的1億英鎊身價，被恥笑的應該是他才對。曼城隊友文迪涉及強姦案，基亞利殊以證人身份作供，案發當天他也在文迪大宅中攬女，喜愛夜蒲或許成為他與阿米朗今季表現天與地的分野。

下半場紐卡素由基斯活特、韋洛克、般奴古馬雷斯各入一球，終以4：1作客大勝修咸頓，連贏4場後，14戰以27分超越熱刺升上第三位。即使距離爭標似乎尚有一些差距，他們如能維持狀態，絕對有力爭入前四。

阿米朗為何突然在今季大爆發？外界都在猜測這到底與基亞利殊的恥笑是否有關係，他的紐卡素隊友哥林威爾遜稱，「他（阿米朗）是個南美人，十分友善，總是開開心心，不曾對基亞利殊的玩笑作出回應。他只會聳聳肩，我認為他或許會借此作為動力，但他什麼也沒有跟我說。」

哥林威爾遜指阿米朗的英語水平不錯，「我能想像他聽到後會有點沮喪，他會想：『你知道嗎，我要為自己的名字帶來多點尊重』。」威爾遜大讚阿米朗實在做得太好，用表現來證明自己身價。