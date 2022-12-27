英超｜紐卡素富咸齊炒3蛋　拆禮物日大豐收　同時段4場合轟13球

英超拆禮物日（Boxing Day）香港時間11點開波4場賽事，全部大手交易。其中紐卡素及富咸都以3球淨勝對手；狼隊則憑補時入球絕殺愛華頓。



紐卡素半場3球 李城無力招架

主隊「喜鵲」紐卡素延續上半季的強勢，在3分鐘便被祖連頓博得12碼，由基斯活特射入。5分鐘後，米基爾阿米朗從右路起動，與般奴古馬雷斯一次「one-two」後，連過數關再射入，紐卡素不足10分鐘已領先李城2：0。至32分鐘，祖連頓接應角球頂入，紐卡素半場以3球遙遙領先。下半場雙方再無增添紀綠。

水晶宮兩紅牌9人應戰 富咸輕鬆3球淨勝

富咸由卜比列特（Bobby Decordova-Reid）上半場先開紀錄，其後上下半場水晶宮球員各領一張黃牌，9人應戰下富咸即大開殺戒，添列姆和阿歷山大米祖域各建一功，富咸以3：0大炒水晶宮。

狼隊補時絕殺愛華頓 擺脫榜尾

狼隊周一晚憑補時的入球，作客以2：1絕殺愛華頓，擺脫聯賽榜包尾位置。主隊愛華頓上半場有好開始，耶利文拿於7分鐘接應角球，近柱頂入先開紀錄。22分鐘，狼隊開出角球，摩天奴禁區頂妙傳後上的普丹斯射入扳平。補時階段，狼隊快速反擊，後備上陣的艾洛利接應阿達馬查奧爾的傳中，禁區內一控一射，為球隊奠勝，全取3分。

另外一場，白禮頓作客3：1擊敗修咸頓。