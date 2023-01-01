英超︱阿仙奴榜首拉開7分仍冷對奪冠機會　紐卡素第3位終結2022年

本周英超沒有驚心動魄，卻仍有不少波瀾。榜首阿仙奴把握曼城失分，輕鬆4：2擊敗白禮頓後，將優勢擴大至7分，惟領隊阿迪達依然冷對封王機會；紐卡素主場對列斯聯縱失分，但這支上季護級球隊，仍能以驚喜的第三位結束2022年，一躍成為來季歐聯席位強力競爭者。



阿仙奴在隊長奧迪加特領軍下，輕鬆擊敗白禮頓全取3分。（Getty Images）

阿仙奴失去加盟後狀態火熱的巴西前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），一度被視為今屆世界盃輸家之一，亦令人擔憂在「耶穌仔」缺陣下，兵工廠是否有能力捱到季尾。不過一眾槍手以表現證明一切——繼上輪主場3：1擊敗同市宿敵韋斯咸，今輪清風送爽地以4：2作客勇挫白禮頓，全取3分，隊長馬田奧迪加特表現可謂八面玲瓏，昔日挪威神童如今已見世界級中場大師風範。

適逢曼城主場遭愛華頓迫和1：1，阿仙奴榜首優勢由5分拉開到7分，賽後領隊阿迪達仍冷對阿仙奴英超封王機會，指出一旦球隊犯錯，榜首差距便會變得「沒有意義」，並強調：「我們唯一專注是如何改進」。阿仙奴自2004年不敗封王後便未再染指英超錦標，阿迪達僅稱球隊「仍有很大進步空間」，尤其是防守方面。

阿仙奴領隊阿迪達冷對封王機會。（Getty Images）

阿仙奴今季引入加比爾捷西斯後，開季極之順利，即使巴西人在世界盃期間重傷，須休養3個月，一班隊友成功分擔入球重任，世界盃後取得兩連勝，延續球隊佳態。

今季他們在16輪賽事取得14勝1和1負，累積43分，較次席的曼城多出7分；上季同一階段，阿仙奴已較曼城落後12分，足見槍手今季的進步。

紐卡素主場贏不到列斯聯，球員如輸波般沮喪，足見球隊今季進步良多。（Getty Images）

獲沙特王室入主變新紮富豪球會的紐卡素，意外地沒有超級重磅收購下，由表現到戰績皆大大改進，單看阿米朗一人在一年間的改變，已令人完全意想不到。

可惜周六（31日）他們主場未能攻破頑強的列斯聯，0：0打和後，以17戰34分、聯賽榜第三位的佳績終結2022年，曼聯、熱刺、利物浦、車路士想爭來季歐聯席位，隨時要問過他們。