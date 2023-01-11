羽毛球．大馬賽︱吳芷柔一日兩戰惜敗　混雙刁時飲恨　女雙出局

馬來西亞羽毛球公開賽混雙賽事，李晉熙夥拍吳芷柔硬撼來自韓國的強敵徐承宰及蔡侑玎，在比數相當接近的情況下激戰兩局落敗。



李吳二人今仗面對的對手過去最高曾排名世界第5，但面對強敵仍先拔頭籌，不過領先至2：1後被對方連得5分拋離至2：6，第一局更曾一度被領先8分，尾段雖發力後追惟仍以17：21失落第一局。

第二局李晉熙和吳芷柔繼續率先得分，對手亦馬上以三球回敬，但此局雙方的比數基本上一直平分秋色，彼此一直沒有超過三分的分差，李吳二人的領先時間甚至較韓國更長，亦帶着2分優勢率先進入20分關口。

李晉熙（左）與吳芷柔。（資料圖片／香港羽毛球總會）

最後兩邊進入「刁時」戰，激戰10輪後，香港以24：26落敗，遺憾首輪出局。吳芷柔稍後再夥女雙拍檔曾曉昕出戰中國組合李汶妹／劉玄炫，以較大比數的7：21、11：21直落兩局告負出局。

而昨日成功晉級的另一支混雙組合謝影雪／鄧俊文將在明天對戰印尼組合Dejan Ferdinansyah和Gloria Emanuelle Widjaja。

參賽港將及首圈對手：

電視直播：

馬來西亞公開賽——Now TV 670/671台設直播，其餘兩站待定。