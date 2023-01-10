羽毛球｜2023世巡賽開季　港隊1月連戰三站公開賽　電視設直播

踏入2023年，多個體育項目的國際賽季都展開，打頭陣先有羽毛球世界巡迴賽，單是1月，港隊便會出戰三站在亞洲的賽事。

每場分站賽固然重要，但更關鍵的是一眾港將都要操起狀態，準備迎接5月開始的奧運資格積分周期，及9月展開的杭州亞運。



港羽代表會在2023年1月出戰三站世界巡迴賽，包括馬來西亞公開賽（1月10至15日，超級1000）、印度公開賽（1月17至22日，超級750）及印尼大師賽（1月24至29日，超級500）。

謝影雪已傷癒，「鄧謝配」將在新賽季復出。（Getty Images）

比賽級別簡介：

羽毛球世界巡迴賽分為5個級別，由低至高分別是：超級100、超級300、超級500、超級750及超級1000，不同級別最主要的分野在於兩方面：排名積分及獎金多寡，賽事級別越高，球手參賽可獲得的積分及獎金越高。另外，750及1000賽不設外圍賽，每項目僅限32名單打球手／雙打組合參加；較低級別賽事則有機會設外圍賽。

以1月三站賽事為例，馬來西亞公開賽（超級1000）的總獎金為125萬美元，每個項目冠軍可獲12000分排名積分；印度公開賽（超級750）總獎金為90萬美元，每項冠軍可獲11000分；而印尼大師賽（超級750）總獎金為42萬美元，每項冠軍可獲9200分。也因如此，賽事級別越高，越能吸引排名高的球手參賽，畢竟現在比賽數目眾多，高手們都會將時間、體能投資在值得的賽事。

伍家朗在2022年馬來西亞大師賽曾獲亞軍，成為他上季最佳成績。（Getty Images）

參賽港將及首圈對手：

電視直播：

馬來西亞公開賽——Now TV 670/671台設直播，其餘兩站待定。