羽毛球．大馬賽︱伍家朗力戰3局負真庭　一改慢熱作風惜對手太強

撰文：吳慕兒
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緊接謝影雪、鄧俊文，香港羽毛球男子單打代表伍家朗在馬來西亞公開賽出場。世界排名15的家朗，首圈便迎來硬仗，與世界排名第四的印尼球手真庭（Anthony Ginting）對陣。

2023年港隊羽毛球國際賽第一擊，伍家朗首圈硬撼真庭。（資料圖片／Getty Images）

家朗今仗一改慢熱作風，首局即連拿3分，真庭站穩陣腳追回3：3。之後雙方得分梅花間竹，戰至14：14平手後，家朗愈打愈順，持續領先，先以21：17取得首局。

次局家朗再次開局順暢，一度領先至5：1，不過真庭一口氣連拿5分反超前6：5。6：6、7：7兩度平手後，真庭中段漸佔上風，13：8、15：10兩度拉開到5分距離。不過家朗並未放棄，今次輪到他連拿6分，並反超前16：15，可惜他三度領先時，未能得分拉開差距，被真庭追至18：18後連拿3分，以21：18追成局數1：1。

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印尼名將真庭。（資料圖片／Getty Images）

決勝第三局依然是家朗開局較好，領先2：0之際，經驗豐富的真庭到場邊更換球鞋，嘗試打亂家朗的節奏。這招果然奏效，真庭再出場便連取5分。

真庭5：2領先後愈打愈順，此時他刻意加快進攻節奏，令家朗難以適應，得分一步步被拋離，一路由10：5、15：7、到18：9最多拋離9分之多。真庭終以21：12後上連取兩局，勝出比賽。

今仗家朗雖然落敗，但一改慢熱作風，3局均入局甚快，值得一讚。從擊球質量、落點以及跑動來看，已回復不錯狀態，不幸首圈即遇上戰鬥力和韌力十足的真庭，落敗也無話可說。

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參賽港將及首圈對手：

電視直播：

馬來西亞公開賽——Now TV 670/671台設直播，其餘兩站待定。

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