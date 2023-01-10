羽毛球．大馬賽︱李卓耀激戰常山幹太3局　錯失5個決勝分敗陣

伍家朗出局後，港隊另一男單代表李卓耀在馬來西亞公開賽首輪與世界排名26位的日本球手常山幹太激戰一場，頭兩局都出現極懸殊的單位數賽果，決勝局手握5個決勝分（Match point）均未能把握，力戰僅敗出局。



世界排名第14的李卓耀今仗率先進入狀態，開局便連得9分領先對方9：1，且後續幾乎沒讓對手站穩陣腳的機會，以21：3輕鬆拿下第一局。

本以為這場比賽手到拿來，次局卻戰況反轉，突然發力的常山幹太一上場便直接取得5：0領先，落後的卓耀一直無法調整，追至4：10後又被拉開分差至5：16，最後被對手以21：5拿下第二局追成局數1：1。

李卓耀首局輕取對手。（資料圖片／Getty Images）

常山幹太在決勝局伊始便連得4分，李卓耀隨即發力追成4：3，並一度反超至7：6，隨後雙方比數緊咬互不相讓，14：14、16：16戰至兩度平手，卓耀此時發力將比數拉開至20：16，但近在眼前的4個決勝分一直未能把握，又被對手追成20：20進入「刁時」階段。

雖然李卓耀先拔頭籌打成21：20，但他再一次錯失取勝機會，對手及後連得三分，最終李卓耀以21：23不敵常山幹太，無緣晉級下一輪賽事。

日本球手常山幹太（資料圖片／Getty Images）

今日率先出場的混雙組合謝影雪／鄧俊文力戰出線後，另一支港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔將在明早10點面對來自韓國的徐承宰及蔡侑玎。

參賽港將及首圈對手：

電視直播：

馬來西亞公開賽——Now TV 670/671台設直播，其餘兩站待定。