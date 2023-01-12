羽毛球．大馬賽｜鄧謝配直落兩局落敗無緣8強　次局曾反先仍徒勞

混雙組合鄧俊文／謝影雪成為馬來西亞公開賽港隊獨苗，今日（12日）鬥印尼組合爭入8強，可惜力戰直落兩局不敵對手，無緣晉級。



「鄧謝配」在馬來西亞公開賽首圈，與蘇格蘭組合麥法臣與賀爾力戰3局，才驚險晉級，次圈遇上印尼組合費甸拿亞（Dejan Ferdinansyah）/韋查查（Gloria Emanuelle Widjaja），今次是雙方首度碰頭。

羽毛球．大馬賽︱謝影雪傷癒復出 混雙鄧/謝配鬥足三局驚險出線

印尼組合身高在180厘米以上，對比鄧謝配身高有優勢。（Twitter截圖）

鄧謝配初段入局較慢，一度被拉開5分距離，幸好及時回勇，中局休息前收窄分差至兩分。鄧謝穩守再等待機會，暫停後追成12：12平手。不過，印尼組合身高均在180厘米以上，女子球手韋查查身高達182厘米，在網前甚有優勢，網前兩度「食叉燒」，這對港隊組合再度落後，首局以17：21先輸一局。

印尼組合身高有優勢，鄧謝配被力量壓制，難以把球擊回理想的落點。鄧謝次局繼續捱打，加上早段較多失誤，已被拉開5分距離。鄧謝似乎找到取分方法，不斷調動對手，順利追至13：13平手，乘勢反超前2分，可惜印尼組合隨即還以顏色，雙方繼續拉鋸。

現場有港隊球迷，不時傳來「加油」的打氣聲音，鄧謝在挑戰成功後追成16：16平手，惟印尼組合一口氣連取5分，結果再輸一局16：21，直落兩局不敵對手無緣8強。

鄧俊文和謝影雪力戰不敵印尼組合，無緣8強。（資料圖片／Getty Images）

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