足球熱話︱法足總主席連爆性醜聞都無事　寸爆施丹道歉後仍被下台

法國足總（FFF）主席拿格特（Noel Le Graet）日前對名宿施丹出言不遜，引來以麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）為首的大牌球星以至當地各界人士圍插。即使一日後拿格特已轉軚道歉，但最終仍烏紗不保。

法國足總周三（11日）發表聲明，指拿格特同意在體育部完成調查前，辭去主席職務。



法國足總聲明如下：「拿格特今天在巴黎與法國足總行政委員會會面後，同意在體育部完成審計調查前，卸下主席職務。」

81歲的拿格特早在今次冒犯施丹之前，已身陷連環性醜聞。37歲足球經紀Sonia Souid接受法國《隊報》訪問時表示，2013至2017年間拿格特曾屢次向她出手。Sonia Souid指出，她希望與拿格特建立工作上的合作關係，協助推動女子足球，可是對方更有興趣邀請她深夜喝香檳。

拿格特揶揄施丹的發言引來各界嘩然。（Getty Images）

拿格特連環性醜聞

Sonia Souid指她在2013年首次跟拿格特見面，對方會以短訊約她外出或跟她說想念她。Sonia Souid在《隊報》訪問中稱，拿格特在言語上從來不會過火，但曾明確表示，如果想推動她的工作構想，便應該跟他發生性行為，「他從來不以一個足球經紀的眼光來看我，只當我是個花瓶。」Sonia Souid指拿格特的態度令她受到傷害，因而想過不再當足球經紀。

法國《So Foot》雜誌早前亦爆出拿格特相關性騷擾醜聞，刊登6頁調查報道，指出拿格特曾性騷擾數個法國足總女職員，並引述不願具名的現任及前職員，指控拿格特曾向女性傳送不恰當短訊。該雜誌形容，那是法國足總內部的「有毒文化」（toxic culture），法國足總去年9月聲稱會起訴《So Foot》雜誌誹謗，於是同月法國體育部下令向足總作出調查，拿格特因而被法國政府傳召出席聽證會。

拿格特早在冒犯施丹前，已身陷性醜聞困擾。（Getty Images）

拿格特連續牽涉入性醜聞之中，地位仍未受動搖，直到法國國家隊宣布與主帥迪甘斯續約後，拿加特周日（8日）接受RMC電台訪問時被問到是否曾收到一度盛傳為新帥人選的施丹來電，他竟態度囂張回答說自己「甚至不會接聽施丹電話」，還向記者建議他們可以為施丹製作一個特別節目找新工作。

該番發言引來各方圍插，皇家馬德里率先發表官方聲明抨擊這名法國足總主席對他們的法球會傳奇兼前任主帥不敬，巴黎聖日耳門當家球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé）亦在社交媒體上抨擊拿格特不尊重施丹。拿格特旋即受盡千夫所指，就算一日後公開向施丹道歉，終仍被撤職。

拿格特由2011年開始擔任法國足總主席，最新一屆任期原應至2024才完結，不過在冒犯施丹事件後，受到各界口誅筆伐，要求他下台呼聲不斷。

拿格特在法國體育部調查完結前先離任，調查預料在今個月內完成。同時下台的還有法國足總總幹事Florence Hardouin，二人的職務均會由副主席Philippe Diallo暫代。