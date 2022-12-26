世界盃熱話｜唔使化骨龍扮朗拿度！YouTuber改寫決賽結局靠神剪接

世界盃決賽賽果塵埃落定，阿根廷以互射12碼擊敗法國捧盃。有YouTuber運用剪接技巧，改寫世界盃決賽賽果，各製作了一段阿根廷及法國贏4：3的短片，獲網民盛讚非常真實！這兩段片令人想起港產片《賭俠1999》的橋段，但以現今的科技，不需要張家輝扮朗拿度，也能將失機變成入球。



在世界盃決賽加時尾段，法國的高路梅安尼有次單對單面對達米尼馬天尼斯的機會，但他的射門被撲出；另外，阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯頻頻失機，包括頭槌偏離目標。最終，阿根廷及法國在120分鐘未能分勝負，踢成3：3，而在互射12碼阿根廷就贏4：2捧盃。

在世界盃決賽加時尾段，高路梅安尼的單刀被達米安馬天尼斯撲出。（Getty Images）

阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯是今屆的失機王。（Getty Images）

一位有超過45萬人訂閱的阿根廷YouTuber Zekiel79近日在頻道發布了兩段關於世界盃的影片，一條名為《最糟糕的噩夢——法國世界冠軍》，另一條名為《如果拿達路是英雄呢？》。這兩段影片就是改寫了決賽的結局，分別令法國贏4：3捧盃，以及阿根廷靠拿達路馬天尼斯奠勝贏4：3。

在惡搞片段中，梅安尼的射門變成入球，法國贏4：3。（網上片段截圖）

在現實，梅安尼的射門被撲出，但在法國贏4：3的惡搞影片中，皮球如箭一樣入網，達米安馬天尼斯無力挽救。

在現實，拿達路馬天尼斯的頭槌未能建功，但在阿根廷贏4：3的惡搞影片中，皮球就入網了，這位國際米蘭射手成為阿根廷的捧盃英雄。

相關影片被網民放到Reddit討論區，獲得盛讚，有人留言：「這個剪接真的優秀！」有人反問：「有剪接嗎？」

有人問：「究竟怎樣可以剪得那麼真實？」有人留言：「因為他真的入了，達米安馬天尼斯的撲救才是假的。」有人則留言：「這是在另一個平行宇宙發生的事。」

講到改寫世界盃決賽賽果，令人想起《賭俠1999》。（網上片段截圖）

這兩條改寫世界盃賽果的惡搞片段，觀看次數都有數十萬，其中拿達路馬天尼斯做英雄那段有62萬，而梅安尼那段就有40萬。惡搞片段令人想起《賭俠1999》的橋段，張家輝飾演的化骨龍要改寫1998年世界盃決賽賽果，找來大量「臨記」扮演巴西及法國的球員，而他本人就戴頭套扮朗拿度。在現實，法國以3：0贏巴西，而《賭俠1999》就將直播片段的賽果改寫為巴西贏3：2。

在《賭俠1999》，剪接技巧加演員演出，比堤的入波變成中柱。（網上片段截圖）