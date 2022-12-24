世界盃｜法國球迷聯署抗議要求重賽　球證現身反擊轟雙重標準

美斯（Lionel Messi／又譯：梅西）領阿根廷捧走世界盃後，爭議依然不斷。法國球迷認為，美斯攻入第2球前，有阿根廷球員已衝入場內，並發起請願，希望世界盃決賽可以重賽，收集不少球迷簽名。話雖如此，該仗執法的波蘭球證馬斯歷亞反擊，若以同一標準，法國的入球也要取消。



法國與阿根廷合演近年最精彩的世界盃決賽，落幕後依然「花生」不斷。當美斯在加時下半場建功，阿根廷再取領先，眾將隨即興奮慶祝，卻惹來風波。

美斯加時的入球助阿根廷再取領先。（Getty Images）

當美斯還未把皮球送入網內前，有兩名阿根廷後備球員太過興奮，入球前已踏足球場範圍內。根據球例，若果有額外球員在場上，球證有權取消該入球。法國《隊報》立即把這個爭議入球放上封面，不禁疑問為何入球仍然有效。

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網上相片流傳，當美斯入球前，已有兩名阿根廷後備球員走入場內。（Twitter截圖）

這個爭議球愈炒愈熱，更有網民發起聯署，認為阿根廷的入球無效，不認同世界盃決賽的戰果，並要求世界盃決賽重賽，反應十分熱烈，至今已收集超過21萬個簽名。即使群情洶湧，此前沒有重賽的先例，國際足協當然不會如此容易讓步，似乎聯署是給予法國球迷一個發洩的渠道而已。

法國球迷聯署抗議，至今已收集逾20萬個簽名。（網上截圖）

執法世界盃決賽的波蘭「光頭」球證馬斯歷亞（Szymon Marciniak），現身說法召開記者會，反擊法國球迷們的指控阿根廷。根據在場的體育記者Zach Lowy，馬斯歷亞以一張圖片指法國球迷雙重標準，「他們（法國球迷）從不提及這相片，當麥巴比未建功前，當時有7名法國後備球員在場內。」

有趣的是，麥巴比該仗攻入3球，但馬斯歷亞未有特別提及，手中的是那一球時影到的圖片。

馬斯歷亞手中以圖片反擊法國球迷，卻未有提及是哪一個入球。（Twitter截圖）

波蘭「光頭」球證馬斯歷亞。（Getty Images）

英超第17輪直播賽程：

英超第17輪直播賽程。（01美術製圖）

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