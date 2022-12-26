麥巴比兄弟齊過聖誕節　15歲伊登麥巴比被指踢法似另一法國國腳

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé）在社交網站分享與弟弟伊登麥巴比（Ethan Mbappe）的合照，兩人站在聖誕樹旁，基利安麥巴比搭住弟弟的肩膀。

15歲的伊登同樣效力巴黎聖日耳門，最近獲提拔上一隊訓練，說不定不久將來就可跟哥哥並肩作戰。與哥哥不同的是，伊登並非踢前鋒而是踢中場。



24歲的基利安麥巴比有個15歲的弟弟伊登麥巴比。伊登麥巴比在2017年隨哥哥加盟巴黎聖日耳門，加入青年軍，5年後的今日已經獲准與一隊操練，跟哥哥一起練波。在今月中的友賽，伊登麥巴比開始為PSG一隊披甲，相關的網上片段已經有近30萬人次觀看。

在2017年，麥巴比兄弟一起加盟PSG。（Getty Images）

去年歐國盃，伊登麥巴比入場觀看法國的比賽。（Getty Images）

伊登司職中場，是一位「左腳仔」，可以踢6號位及8號位，風格與擅長突破及射門的基利安麥巴比截然不同。看過伊登的比賽後，網民認為他的踢法似法國國腳拉比奧特。英國《每日郵報》節錄了部分網民的留言，有人表示：「認真，他踢的很似拉比奧特。」另有人表示：「他的觸球跟拉比奧特一樣。」

27歲的拉比奧特是法國國家隊主力防中，在4-2-3-1陣式中負責覆蓋偏左的場區。

有人認為伊登某些方面更勝拉比奧特，有網民留言：「他看來起像拉比奧特，但具有更強的爆發力、更好的技術及參與度。他很年輕，但只要努力，肯定有光明的前途。」

麥巴比兄弟同場操練。（Twitter）

更有網民憧憬，伊登4年後就19歲，說不定可以跟基利安麥巴比一起踢下屆世界盃！