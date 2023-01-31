英超轉會｜曼城「世一左閘」與哥帥不和　祖奧簡斯路即將外借拜仁

葡萄牙國腳祖奧簡斯路（Joao Cancelo）自2019年加盟曼城後一直表現出色，更躋身頂級閘位之列，被不少球迷盛讚為「世一左閘」。

不過自從卡塔爾世界盃歸隊後，此子卻得不到哥迪奧拿重用，更在昨日傳出即將被租借至拜仁慕尼黑。



「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，拜仁慕尼黑正與曼城簽約，租借祖奧簡斯路至賽季結束，並附有7000萬歐元（約6147萬英鎊）的買斷條款。

說到內切型閘位球員，很多人可能第一時間便會想起這名葡萄牙國腳。他最初擔任右閘，但後來被哥迪奧拿改造成左閘，並頻繁地從左路切入中路幫忙控制球權。祖奧簡斯路也在這個新位置上大放異彩，被不少球迷認為是世界級甚至是「世一左閘」。

不過他在今屆世界盃上表現平庸，回到曼城後也不被重用，近10場球會賽事只有3次正選上陣，以1：0擊敗車路士的那場比賽更只踢了半場便被換下。英國《每日郵報》指祖奧簡斯路跟領隊哥迪奧拿關係已趨破裂，兩人在訓練場地爭吵，這名葡萄牙後衛隨後向球隊要求盡快離隊。

《每日郵報》指祖奧簡斯路跟哥迪奧拿在訓練場地爭吵，關係已趨破裂。（Getty Images）

兩人關係的導火線，被認為是1月28日曼城以1：0擊敗阿仙奴的足總盃比賽，他在這場焦點大戰中再一次坐在後備席上，而且直至完場都沒能獲得上陣機會。

若祖奧簡斯路落實離隊，曼城左閘位置應會繼續由尼敦阿基（Nathan Ake）擔任。這名荷蘭後衛今季多次被哥帥安排在左閘位置上，並持續有出色表現。

尼敦阿基今季在左閘位置上表現令人眼前一亮。（Getty Images）

此外，去年8月從安德列治羅致的沙治奧高美斯（Sergio Gomez）亦是替代人選之一，他今季已為「藍月亮」出戰12場比賽。而陣內另一位「葡萄牙幫」中堅魯賓戴亞斯（Ruben Dias），在必要時亦可客串左閘。