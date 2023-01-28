英格蘭足總盃　曼城一球淘汰阿仙奴晉級

英格蘭足總盃第四圈週六（28日）凌晨開鑼，英超第二的曼城主場迎戰榜首的阿仙奴，最終曼城由後衛尼敦阿基（Nathan Ake）建奇功，以一比零勝出，晉身第五圈。



阿仙奴踏入2023年之後保持不敗，包括在對上兩場聯賽分別擊敗曼聯及北倫敦死對頭熱刺，而曼城在過去兩場賽事則分則挫敗狼隊和熱刺，更合共轟入七球，挪威射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）重拾射門鞋，因此兩隊在足總盃碰頭，成為本週焦點。

新加盟阿仙奴的比利時翼鋒杜沙特在上半場表現對辦，更差點取得首個入球。（Reuters）

對比上場聯賽，曼城及阿仙奴在今仗都有多個變動，其中由白禮頓轉會的翼鋒杜沙特（Leandro Trossard）首次為阿仙奴正選上陣，他在上半場在左路表現搶鏡，並有具威脅的攻門。

至於曼城前場球員繼續強陣，包括由艾寧夏蘭特擔正，基亞利殊（Jack Grealish）及馬列斯（Riyad Mahrez）分別在兩邊攻堅，中場迪布尼（Kevin De Bruyne）的禁區邊埋門在柱邊出界，但兩隊在半場始終無法打開紀錄。

主場的曼城在64分鐘打開紀錄，後備入替馬列斯的阿根廷前鋒艾華利斯（Julian Alvarez遠射中柱，皮球落在基亞利殊的腳下並短傳給後上的尼敦阿基，他在禁區左路以右腳熨入遠柱，領先一球。

阿仙奴失守後隨即策動多次進攻，但都無法威脅今仗代替艾達臣（Ederson）把關的曼城門將奧迪加（Stefan Ortega），結束連續六場不敗走勢，亦意味領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）在這場師徒之戰中，擊敗曾擔任自己副手的阿迪達（Mikel Arteta）。