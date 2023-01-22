英超︱夏蘭特帽子戲法曼城輕取狼隊 輕鬆狂破曼聯雲尼斯達萊紀錄
撰文：吳慕兒
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農曆新年大年初一英超阿仙奴大戰曼聯前，曼城主場迎戰狼隊。客軍守了39分鐘，看來一籌莫展的曼城，由夏蘭特（Erling Haaland）先開紀錄。
下半場挪威人再入兩球，19次英超上陣，已第四度大演帽子戲法，足足較曼聯名將雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）保持的舊紀錄，快上46多場！
狼隊作客曼城有備而來，可惜他們堅守了39分鐘，終敵不過曼城一對致命組合——迪布尼禁區右路高波傳中，佔盡身材優勢的夏蘭特一頂破網，狼隊無奈失守。
50分鐘魯賓尼維斯禁區內侵犯根度簡，球證直指十二碼點，夏蘭特為曼城操刀射成2：0。54分鐘馬列斯在狼隊後場搶得皮球，橫傳予夏蘭特輕鬆射入。這記入球不止是他今季加盟曼城後的第31個入球（英超佔其中25球），同時打破最快四次在英超一仗內連中大元的紀錄。
英超4次大演帽子戲法（一仗攻入3球）紀錄榜：
夏蘭特／19場
雲尼斯達萊／65場
蘇亞雷斯／81場
舒利亞／86場
科拿／89場
（來源：OptaJoe）
能夠登上這個榜的球員，沒有一個不是名將，科拿、舒利亞、蘇亞雷斯、雲尼斯達萊全是昔日英超一代射手。舊紀錄由「雲佬」保持，這位荷蘭名將花上65場才4次在英超大演帽子戲法，夏蘭特以不足20場狠狠打破紀錄，再次顯示驚人入球能力。今季英超才剛過半程，挪威人的紀錄相信陸續有來。
戰至61分鐘，夏蘭特已被曼城領隊哥迪奧拿收起，藍月亮順利以3：0擊敗狼隊。曼城全取3分後，追至跟榜首阿仙奴2分差距。稍後阿仙奴將迎戰曼聯。
阿仙奴大戰曼聯前，曼城追至落後槍手僅兩分：
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