英聯賽盃｜曼城爆冷不敵修咸頓無緣4強　進攻更創一項尷尬紀錄

曾經有「聯賽盃專家」之稱的曼城，與英超包尾的修咸頓爭奪英格蘭聯賽盃4強席位。「曼市打吡」在即，曼城收起夏蘭特及迪布尼等主力，結果半力玩出禍，全場錄得零次中目標攻門，結果兩球淨負修咸頓，無緣4強。



英格蘭聯賽盃8強，曼城作客鬥英超榜尾的修咸頓。為應付周六（14日）的「曼市打吡」，主帥哥迪奧拿特意收起艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼，艾達臣先列後備，最後一關改由奧迪加（Stefan Ortega）把守。

曼城中場失控球權，修咸頓的尼安高順勢推進，再地波傳中，馬華（Sekou Mara）突然從基爾獲加的盲眼位入楔，第一時間撞射入網，「聖人」23分鐘取得領先。曼城副選門將奧迪加不解地站離龍門，修咸頓的迪贊尼普把握機會，禁區外妙射破網，「藍月亮」在短短5分鐘連失兩球。

馬華撞射建功，助修咸頓先開紀錄。（Getty Images）

曼城落後，哥帥半場休息時亦不敢怠慢，隨即連換3人，包括換入迪布尼，試圖挽救劣勢，即使其後連夏蘭特也上場，同樣無補於事，結果曼城兩球淨負修咸頓，聯賽盃8強止步。

曼城在控球率佔盡優勢，高達72%，但攻門卻不算銳利，全場7次埋門，全數不中目標，亦是哥帥執教曼城以來的第3次。

即使夏蘭特下半場入替，同樣於事無補，曼城全場依然沒有中目標攻門。（路透社）

曼市打吡前慘遭滑鐵盧，哥迪奧拿直言若果重複今仗表現的話，基本上勝負已分，「縱然是不同賽事，若我們踢出今場水平的話，我們沒有機會贏出曼市打吡。」曼城兩鬥車路士後，僅3日再戰聯賽盃，哥迪奧拿暗指這是落敗原因之一，並承認優勝劣敗，指球隊發揮不及修咸頓，對方值得今場勝仗。

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哥迪奧拿坦言，重複今仗表現的話，曼市打吡必輸無疑。（路透社）

英格蘭聯賽盃4強抽籤：

諾定咸森林 對 曼聯

修咸頓 對 紐卡素



英超第20輪直播賽程：

英超第20輪賽程直播賽程。（01美術製圖）

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