給十九歲的我｜張婉婷無證採訪李慧詩　體育記者協會發聲明狠批

紀錄片《給十九歲的我》引起多項爭議，除有片中學生表明一早反對公開放映卻未獲理會外，導演張婉婷更曾在電台自稱在日本拍攝曾是香港單車代表的馬燕茹、及訪問李慧詩時，在未持有大會批出的採訪證下擅自拍攝，再激起公眾批評。

香港體育記者協會（下稱：體記協）今午（6日）亦發聲明，表示對張婉婷的言論感到遺憾。



體記協在聲明中指，張婉婷早前在訪問中提及「於《給十九歲的我》拍攝期間，聲稱未持有大會採訪批准（permit）而進入單車場館採訪李慧詩，對於張小姐未有按正常途徑申領採訪證一事感到遺憾」。

聲明中強調：「一直以來，無論於國際賽事抑或本地賽事進行採訪，傳媒都需要向相關主辦單位申辦採訪證。大型體育賽事如世界盃及奧運會，由於採訪人數眾多，主辦單位會為各個國家及地區設定配額，以控制場內採訪人數。」

張婉婷明言，2016年到日本伊豆採訪亞洲場地單車錦標賽時，未有向大會申請採訪證。（劇照）

體記協指出，本地傳媒一向恪守大會及主辦單位的採訪安排，「包括申領採訪證件，混合採訪區的限制」，並認為「張導演之行為，或會影響本地傳媒同業形象，以及令本地體育媒體於將來申請其他海外賽事時，可能令申領手續有更多無謂關卡」。

張婉婷早前接受商業電台節目訪問時，講述2016年到日本伊豆採訪場地單車亞錦賽的「偷雞」情況：「當時我哋好威武咁，扮自己有permit（許可證）入去。」馬燕茹當時所參加的，並非一般比賽，而是2016年1月在日本伊豆上演的場地單車亞洲錦標賽，同一場地之後上演2020東京奧運。

有關東京奧運的採訪申請：

沒戴上證件，當然被工作人員截查，張婉婷當時謊稱，「我話攞緊，喺上面喇已經。」又指有個很好人的日本工作人員，看到她們一行人等樣子純良，「我話呢個女生（馬燕茹）係我哋的」，拍攝團隊於是獲得放行，明顯是違規採訪。