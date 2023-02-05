《給十九歲的我》爭議︱張婉婷親揭無採訪證赴日本拍攝單車亞錦賽

《給十九歲的我》因兩位主角「阿聆」、「阿佘」公開表態反對該片公開放映，加上曾在片中亮相的香港單車名將李慧詩，亦發長文表達不滿，引發熱議。該片的爭議部分不止牽涉的人物，還有拍攝手法。

片中一幕拍攝其中一位主角馬燕茹到日本參加場地單車亞洲錦標賽，導演張婉婷在電台受訪時親述，她與拍攝團隊竟然是事前沒有向比賽主辦機構申請，並在沒有任何採訪證件之下拍攝。



《給十九歲的我》導演張婉婷在電台受訪時親述在日本無證拍攝場地單車亞錦賽。（影片截圖）

《給十九歲的我》導演張婉婷早前接受商業電台《一圈圈》節目訪問，大談關於該片拍攝經歷，片中涉及多個英華女學校學生，團隊要分組拍攝，當中四位主角「阿佘」、「阿聆」、「阿雀」和馬燕茹都是由張導演負責。



馬燕茹拍攝期間為單車運動員，經常要外出練習和比賽，張婉婷指拍攝團隊中的「師奶組」難以應付，因此由她操刀。片中令人印象深刻一幕，是拍攝團隊遠赴日本伊豆，拍攝馬燕茹參加比賽，不料片段竟是「偷雞」拍攝。

《給十九歲的我》到日本拍攝馬燕茹比賽，竟是無採訪證下「偷雞」拍攝。（《給十九歲的我》預告片截圖）

無採訪證拍攝單車亞錦賽

張婉婷稱，「當時我哋好威武咁，扮自己有permit（許可證）入去。」馬燕茹當時所參加的，並非一般比賽，而是2016年1月在日本伊豆上演的場地單車亞洲錦標賽，同一場地之後上演2020東京奧運。

沒戴上證件，當然被工作人員截查，張婉婷當時謊稱，「我話攞緊，喺上面喇已經。」又指有個很好人的日本工作人員，看到她們一行人等樣子純良，「我話呢個女生（馬燕茹）係我哋的」，拍攝團隊於是獲得放行。

《給十九歲的我》到日本伊豆拍攝亞洲單車錦標賽，拍攝團隊並無任何採訪證件。（《給十九歲的我》預告片截圖）

攝影機擺到最近比賽起點、終點

每逢任何大型國際運動比賽，到場採訪的記者、攝影師均須事前登記，獲發採訪證件才可到場拍攝或採訪。雖然不同國家、不同比賽的規則或有一些差別，但原則大致雷同。張導演一干人等卻成功混入比賽場地，而且不止一次：「一開始畀咗我哋入去，以後大家一路都覺得我哋係（記者）。」

大剌剌公然無證拍攝而未被發現，張婉婷更「暢談」箇中心得，「將攝影機擺在軌道（賽道）旁邊，好莊重咁擺位，即係好似好Professional（專業）咁，千祈唔好驚驚青青……要當自己係國際首席攝影師、記者。我就唔理喇，將攝影機擺到最近起點位同終點位。」

她不止成功拍得馬燕茹比賽片段，還有教練指導以及整個比賽場面，甚至連有份參賽的「牛下女車神」李慧詩，也成為她的訪問對象，有關片段在《給十九歲的我》出現十多秒。由於李慧詩事前未被知會下「被客串」，令她大感不滿，在社交媒體發長文炮轟。

「那是在2016年1 月在日本亞洲場地單車錦標賽的一次訪問，訪問記者正是導演張婉婷女士。事隔多年，我當然不太記得當時的情況，只記得兩件事：第一，日本組委會問我會否接受香港傳媒訪問，一般賽後訪問我都同意進行，因為不希望記者們難做，所以我通常會答應；第二，當時張女士發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係。因為她不是平時訪過我們的記者，我只是心中暗想：大概是她沒有經驗吧！」

「公司同事說可能是我忘記了張女士曾說過的話，可能她會得到我的同意將訪問用作紀錄片，甚至放上電影公映。是我忘了？我的記性不太好，這段時間，我不斷問自己，是我忘記了？平時我都很謹慎，希望向我的贊助商負責，不會輕易接受任何形式的拍攝。我質問自己，我忘了嗎？每個月都有訪問，我真的忘記這次訪問的用途嗎？」

「由優先場想到現在，我都難以用「忘記」去說服自己。片段是用作紀錄片和電影用途，我怎可能忘記呢？更何況，我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝。」

張婉婷到日本拍攝時，還訪問了李慧詩，令後者不滿。（Instagram）

「我是『被通知』成為電影的一部分。」

李慧詩稱，「我是『被通知』成為電影的一部分。」，指出：「每一天都有看過《給》的人問：「你看了沒有？」有 Fans 問我會否轉型拍電影，我一頭無緒（編按：一頭霧水）。作為運動員，遇上這些事都會找體院 PR 幫忙，就如學生有事會找老師一樣，但同事說她幫不了忙，香港沒有肖像權，該片段由張女士所擁有，她將之放上螢幕，沒有犯法。而且片段已經公映，追究也沒有太大意義。」

她對此質疑，「沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先『知會』一聲以尊重當事人的『程序』都省去呢？」李慧詩最後說道：「我只是佔電影片段十來秒，是『紀錄片』中最『不知所為』（謂）的一員，我為甚麼會在電影中『存在』相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。我懇請我的朋友、FB/IG Fans、大學講師和同學們不用再追問我所有有關《給十九歲的我》的情節。謝謝。」

《給十九歲的我》以十年時間紀錄英華女學校校舍重建期間、六位學生的成長過程。不過當中兩位主角「阿聆」、「阿佘」接受傳媒訪問，聲言一直反對將影片公開放映。當中「阿聆」更撰寫萬字文指：「由始至終都不同意《給》以任何形式進行公開放映」、「公開放映並非我意願」，知情後盡最大努力清晰向校方和導演張婉婷反映、交涉，但校方說法朝令夕改，由以學生意願出發，到只用法律角度去解釋所有問題。