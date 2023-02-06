七欖2023｜3月底展開門票本周發售　男女子賽事同於大球場上演

去年底復辦的香港國際七人欖球賽將於今年3月31日至4月2日在香港大球場上演，香港男子及女子代表隊將首次同時在「滙豐世界七人欖球系列賽」中爭標。



繼去年11月復辦香港國際七人欖球賽後，港隊將在今屆與15支世界頂尖球隊再一決高下，男子組爭冠隊伍包括衛冕隊澳洲、斐濟、阿根廷、加拿大、法國、英國、愛爾蘭、日本、肯雅、新西蘭、薩摩亞、西班牙、南非、美國及烏拉圭。

香港七欖在3月底再度於香港大球上演。（資料圖片）

香港女隊首「七欖周末」亮相大球場

香港七欖去年11月睽違3年回歸大球場，惟因與新西蘭舉辦的女子欖球世界盃撞期，不設女子系列賽和資格賽，香港女子隊未能主場出戰，當時作座上客觀戰為港男隊打氣。

香港國際七人欖球賽是世界七人欖球系列賽分站之一，香港女隊今屆獲「外卡」參加正賽，與男子隊一同亮相大球場。香港女子七人欖球隊雙隊長之一的李念殷坦言：「這機會對我們的重要性非言語所能形容。我們很興奮能與當今頂尖球手切磋，期待透過與世界級勁旅交手來考驗自身能耐。」

李念殷坦言在大球場比賽獲大眾關注女欖，這機會對女隊的重要性非言語所能形容。（由公關提供）

女子組爭標人馬有系列賽衛冕隊澳洲、巴西、加拿大、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、日本、新西蘭、西班牙、美國。

賽事門票將於今周開始公開發售。欲購票人士可到hksevens.com訂閱電子通訊，以便於2月9日享有公開發售前的24小時優先預購權。

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