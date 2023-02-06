英超小結｜哥帥達Sir師徒情深齊失分　兩翼鋒2023年入球數壓利車

英超榜首阿仙奴爆冷不敵愛華頓，以為曼城有機會趕上之際，豈料敵不過作客熱刺的魔咒，兵工廠保得住踢少一場﹑領先5分的優勢。翻查今季戰績，原來曼城已不是首次放對方一馬，難道哥帥與阿迪達真的是師徒情深？



師徒情深 阿迪達哥帥預約齊失分？

由戴治（Sean Dyche）接掌的愛華頓，精神面貌截然不同，阿仙奴踢得吃力，更一球不敵對手。次席的曼城周日（5日）深夜登場，作客鬥熱刺，贏波的話就有望收窄差距，可惜如意算盤打不響，「藍月亮」防線一次失誤，哈利卡尼一箭定江山，曼城近5季作客熱刺皆敗陣而回。阿仙奴繼續以50分高踞榜首，保持踢少一場及5分的優勢領先曼城。

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哈利卡尼一箭定江山，助熱刺擊敗曼城。（Getty Images）

今場只是阿仙奴今季第4度失分，分別不敵曼聯及愛華頓，但該仗的曼城依然「唔爭氣」，不約而同錄得1和1負，剛好失了5分，正好是兩軍現時的差距。阿迪達兩度吞敗，「師父」哥迪奧拿亦放他一條生路，難道真是二人師徒情深？

阿仙奴今季4次失分：

第6輪：曼聯3：1阿仙奴，阿士東維拉1：1曼城

第13輪：修咸頓1：1阿仙奴，曼城3：1白禮頓

第19輪：阿仙奴0：0紐卡素，車路士0：1曼城

第22輪：愛華頓1：0阿仙奴，熱刺1：0曼城



阿迪達與哥迪奧拿曾經共事，當阿仙奴輸波時，曼城也恰巧失分。（路透社）

阿仙奴經歷1月的魔鬼賽程後，依然保得住榜首優勢，2月聯賽除了月中與曼城正面交鋒外，其餘賽程亦相對輕鬆，下輪主場鬥狀態不俗的賓福特，加上作客阿士東維拉及李斯特城。兵工廠最大優勢，就是可以養精蓄銳在聯賽「搏殺」。

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曼城的2月賽程，除了要應付聯賽外，更有歐聯16強及足總盃的後顧，未能全心專注聯賽，難怪哥迪奧拿都坦言，現時曼城不在爭標的最佳位置，反而鎖定前四位置比較實際。

阿仙奴與曼城將在月中的聯賽碰頭。（Getty Images）

曼聯今輪成最大贏家 中場線有隱憂

曼聯主場對水晶宮，領先兩球的情況下，中場大將卡斯米路在衝突中，向對方的韋曉士「叉頸」，直接領紅被逐。十人應戰的紅魔鬼，即被水晶宮追回一球，幸好依然力保勝局，以2：1全取3分。

除了阿仙奴及曼城雙雙失分外，紐卡素同樣被韋斯咸迫和1：1。曼聯成為今輪前四中唯一贏波的球隊，以42分正式升上第3位，與曼城的距離收窄至3分，成為今輪的最大贏家。

不過，卡斯米路領紅停賽至少3場，基斯甸艾歷臣與麥湯米尼又有傷在身，中場線只能倚重費特及新兵沙比薩（Marcel Sabitzer），將會是曼聯能否繼續向前兩位施壓的最大隱憂。

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卡斯米路向對手「叉頸」，隨即被球證以紅牌驅逐離場。（Getty Images）

拉舒福特三笘薰大勇 一人媲美兩「BIG 6」

說到英超近況最好的球員，必定要數以下兩名翼鋒。

曼聯的拉舒福特今仗先以傳中博得對方手球，其後再攻入奠勝一球；效力白禮頓的及日本翼鋒三笘薰，今仗末段以頭槌建功，助球隊以一球絕殺般尼茅夫，連同上場足總盃對利物浦後，連續兩場為球隊奠定勝局。

拉舒福特今仗再有進賬，2023年在英超已攻入4球。（Getty Images）

踏入2023年，「福仔」與「三球王」勢不可擋，兩人在今年聯賽分別攻入4球及3球，單以一人之力，也可以媲美頹爆的利物浦及車路士。單計英超，車路士在2023年只攻入3球；利物浦更慘情，除了上月初對賓福特一仗有進賬，連續3輪零入球。

三笘薰連續兩場為白禮頓攻入奠勝球。（路透社）

利物浦2023年聯賽戰績：

賓福特3：1利物浦

白禮頓3：0利物浦

利物浦0：0車路士

狼隊3：0利物浦



車路士2023年聯賽戰績：

諾定咸森林1：1車路士

車路士0：1曼城

富咸2：1車路士

車路士1：0水晶宮

利物浦0：0車路士

車路士0：0富咸



英超第23輪直播賽程：

英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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