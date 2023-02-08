土耳其地震｜C朗襄善舉助災區　祖雲達斯舊隊友拍賣珍藏簽名球衣

土耳其地震目前已造成超過7500人喪生，土耳其球員美列迪美羅（Merih Demiral）宣布拍賣祖雲達斯前隊友C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）、邦路斯（Leonardo Bonucci）以及戴巴拿（Paulo Dybala）的簽名球衣，款項將用作捐助地震災區。



今年24歲的美列迪美羅曾於2019至2022期間效力祖雲達斯，他於香港時間今日（8日）凌晨在Twitter宣布，將會拍賣C朗拿度、邦路斯及戴巴拿這三位前隊友的簽名球衣，以幫助今次家鄉地震。

美列迪美羅曾為祖雲達斯效力3個賽季，其中一個賽季被租出至亞特蘭大。（Getty Images）

美列迪美羅將捐出自己的C朗球衣作慈善拍賣：「我剛剛與C朗拿度交談過。他說他對土耳其發生的事情感到非常難過。我們現正拍賣他的簽名球衣。拍賣所得款項將全部用於地震災區。」

在數個小時後，迪美羅表示目前收到的最高出價為30萬土耳其里拉（約12.5萬港幣），並指拍賣在當地時間晚上8點截止。

這件C朗的簽名球衣，目前最高出價約為12.5萬港幣。（美列迪美羅Twitter）

而邦路斯和戴巴拿亦捐出自己的簽名球衣，以響應美列迪美羅這次慈善拍賣。

本次土耳其地震規模巨大，不少運動員都身陷災害之中。曾效力車路士及紐卡素的加納球星基斯甸艾素（Christian Atsu）一度失聯，幸於周二獲救，可土耳其門將杜卡斯蘭（Ahmet Eyup Turkaslan）卻在同一天宣告不幸遇難；一支名為哈塔伊（Hatay）的女子排球隊14人全數失聯，至今仍未有任何消息；此外，土耳其摔跤隊亦有30至40名運動員被困於瓦礫下，不過土耳其摔跤協會表示，目前已有8人獲救，搜救行動亦在繼續。

目前效力維羅納的德籍土耳其裔球員哥利爾根達，日前接受《意大利天空體育》訪問時表示自己感到很痛心，「有很多人正在受苦，有很多人正被困於瓦礫之下。土耳其人民很需要外界的協助與祈禱。」