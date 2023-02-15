歐聯速報｜PSG主場0:1負拜仁 麥巴比後備入替「食詐糊」

歐洲聯賽冠軍盃（簡稱歐聯）重燃戰火，巴黎聖日耳門（PSG）於16強硬撼德甲班霸拜仁慕尼黑，這支法甲榜首勁旅在主場出擊依然發揮一般，射手麥巴比後備入替卻吃了一記「詐糊」下，首回合以0：1鎩羽而歸。



PSG主將麥巴比因傷暫列後備，而賽前傳出上陣成疑的美斯，今場卻正選披甲，夥拍尼馬攻堅，可是PSG在上半場依然陷於劣勢，控球比率、傳球次數等數字全部給比下去，射門更只得1次，而且不中目標。

拜仁翼鋒高文（左）過往曾效力PSG，因此入球後也拒絕慶祝。（Getty Images

相反，拜尼雖然作客出戰，表現卻充滿信心，尤其左路的京士利高文十分活躍，幾次左路突破後傳中，或是推大位施射都甚具威脅，不過客軍射門雖達10次，但都未能打破僵局，結果雙方半場悶和0：0。

祖普莫亭差點為拜仁拉開比數，但其近射卻告中柱彈出。（Getty Images）

換邊後齊變陣 高文一箭定江山

換邊後，兩隊都有調動兼變陣，PSG以中堅派斯奴甘佩比入替右閘夏基美，轉踢3-5-2；拜仁則以艾方素戴維斯換入祖奧簡斯路，由3-4-2-1變為4-5-1陣式。雙方都有改變，但佔優的還是拜仁，至53分鐘戴維斯左路傳中，由左邊轉到右邊的高文在遠柱撞射入網，助拜仁先開紀錄。

麥巴比（右）入替後，PSG搶回不少攻勢，可是始終未能化成入球。（Getty Images）

拜仁及後還有機會增添入球，但中鋒祖普莫亭的窩利先被主隊門將當拿隆馬擋出，及後混戰中近射，皮球又中柱彈出。

PSG在57分鐘換入剛傷癒的麥巴比，卒之搶回較多攻勢，他在81分鐘也接應左翼衛紐奴文迪斯地波傳中撞射破網，可是經VAR覆核後，裁定文迪斯越位在先。及後全場無甚建樹的美斯在禁區內也有一次黃金機會，但其近射卻遭拜仁守將封出。拜仁在補時階段雖有後衛班捷文柏華特兩黃一紅被逐，但仍能保住1：0勝果，只要在3月8日於主場上演的次回合取得和局，便能躋身8強。

巴謙戴亞斯為AC米蘭一箭定江山，在歐聯16強首回合以1:0領先熱刺。（Getty Images）

AC米蘭主場小勝熱刺

同日另一場16強賽事，AC米蘭主場迎擊熱刺，憑中場巴謙戴亞斯在開賽僅7分鐘射入全場唯一入球，以1：0取勝；次回合同樣在3月8日上演，熱刺將於主場力求收服失地。